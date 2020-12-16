Гороскоп 2021 для Тельця: що зміниться для вас у коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп на 2021 рік для Тільця підкаже, до чого готуватися представникам цього знаку Зодіаку в році білого металевого Бика. Що чекає Тільця в коханні, кар'єрі, фінансах, які проблеми зі здоров'ям можуть виникнути, і в якому напрямку слід розвиватися - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Тільця склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

У цьому році Тельцям слід наполегливо добиватися свого, рекламувати, просувати себе і свої інтереси (послуги), вважає астролог. Адже планети створять умови для повного успіху у всіх починаннях.

"Але тут слід врахувати, що Фортуни не буде. Від вас будуть потрібні цілеспрямовані зусилля і навіть жертви заради досягнення мети. Ваша репутація в очах суспільства покращиться, так що, якщо ви збираєтеся висловити свої ідеї і думки або продемонструвати свої навички, зараз саме слушний час", - вважає астролог.

Також наступаючий рік найкращим чином підійде для важливих змін у житті. Це може бути зміна статусу, реєстрація підприємства, шлюб/розлучення, вступ у володіння чим-небудь та інші офіційні заходи, які допоможуть вам рухатися далі, а не стагнувати на місці.

Бізнес/кар'єра

Починаючи з січня буде сприятливий період, щоб розширити або реорганізувати своє підприємство. Лютий, вересень і жовтень підійдуть для звернення у вищі інстанції або за допомогою в офіційні організації. Так само в цих місяцях чекайте інформацію щодо вашої кар'єри чи від начальства. Ймовірно, що буде якась тяганина з оформленням паперів і певні домовленості. У ці періоди будьте гранично коректні з керівництвом і своїми партнерами по бізнесу. Жовтень-листопад будуть дуже плідними місяцями для вигідних угод і укладення великої кількості контрактів.

Любов/сім'я

Протягом року Тельцям варто подбати про здоров'я своїх батьків, частіше відвідувати їх, оскільки може бути погане самопочуття або травми у одного з них.

Самотні Тельці мають всі шанси цього літа знайти кохану людину. Для розв'язання сімейних питань і зачаття найкращим виявиться липень і серпень, але також в цей період можуть бути і сварки на ґрунті ревнощів.

Фінанси/придбання

З фінансової точки зору січень і березень не найсприятливіші для інвестицій та непередбачених витрат, позаяк можуть бути втрати, збитки будь-якого походження, аварії або пограбування. У травні і червні можна очікувати на фінансову допомогу, подарунки і вдалі фінансові операції. Також цей період підійде для придбання красивих речей, декору або прикрас.

Саморозвиток

Січень, липень та листопад посприяють Тельцям для максимального занурення в предмет знань. У цей період збори, відрядження і короткі подорожі пройдуть успішно, вам буде легше зав'язати нові контакти, ви будете перебувати в потоці інформації, що швидко схоплюється і добре засвоюється.

Здоров'я/небезпека

Поберегти себе потрібно з січня по березень і в жовтні, бо в ці періоди хвороби загострюються, можливі застуда, запальні захворювання. Особлива увага до горла і органів дихання.

Раніше астролог розповіла, що чекає Овна в 2021 році.

Також українців попередили про небезпечний період, який несе заздрість, гнів і жагу помсти.