Гороскоп 2021 для Терезів: що зміниться для вас у фінансах, коханні і кар'єрі

Гороскоп на 2021 рік для Терезів підкаже, що зірки готують цьому "повітряному" знаку Зодіаку в рік білого металевого Бика. Астролог розповіла про перспективи, несподіванки і зміни, з якими можуть зіткнутися представники зодіакального сузір'я в новому відрізку часу. До чого слід готуватися у 2021 році Терезам у сферах кохання, фінансів, кар'єри, які небезпеки і проблеми зі здоров'ям можуть підстерігати - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Терезів склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона радить дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

Астролог вважає, що у 2021 році у Терезів буде можливість отримати визнання, дари і виразити себе через мистецтво, творчість, організаторські здібності, хобі, спорт і все, що пов'язано з дітьми.

"Якщо ваша робота чи кар'єра носять творчий характер, продемонструйте свої ідеї або уяву. Цей рік сприятливий для справ, пов'язаних з освітою і досягненням ваших дітей", - вважає астролог.

Уява і творчі здібності Терезів зростуть, а застосування, яке ви їм знайдете, залежить від ваших інтересів й обставин. Наприклад, у вас може виникнути хобі розвинути в собі артистичні здібності або почати організовувати свята або різного роду навчання.

Що стосується особистого життя, то ваші романтичні захоплення можуть перерости в серйозні стосунки або зобов'язання перед партнером.

Бізнес/кар'єра

Цей рік буде як ніколи вдалим для спекуляцій і фінансових махінацій і гри на біржі або в лотерею. Продуктивними місяцями для роботи будуть березень і квітень. В цей період буде можливість збільшити собі зарплату, отримати нові пропозиції по роботі.

"З квітня по червень можуть бути кардинальні зміни і "перестановки" від керівництва до зміни посади. Для бізнесу це буде період, коли вам потрібно буде робити жорсткі і впевнені кроки для своєї впізнаваності та усунення конкурентів", - радить Аріна.

Кохання/сім'я

У цьому році ви можете розраховувати на подарунки та виконання різного роду зобов'язань з боку своїх партнерів і коханців. Лютий і серпень буде відзначений сильними почуттями. Спільні поїздки в січні і липні принесуть масу приємних вражень. Знайомства, початок стосунків плануйте на січень, лютий та квітень.

Фінанси/придбання

За власним вибором або за волею обставин вам доведеться зайнятися збором або виплатою боргів до середини березня. Крім того, в цей період можливі проблеми в бізнесі, нелегальні угоди, ризикові фінансові махінації, втрата грошей, програш у великій справі. Велика ймовірність, що в цей період ви захочете взяти в борг або купити що-небудь на виплат.

А ось найбільш вдалим часом для розв'язання питань з нерухомістю стане січень, серпень і листопад. Доходи і вдалі інвестиції можуть бути у квітні, липні та вересні.

Саморозвиток

2021 рік принесе Терезам масу можливостей для самоосвіти, творчості, спорту і самовираження через хобі. Для презентацій, виставок, тренінгів та поїздок підійде січень, лютий, травень, липень і жовтень. Використовуйте цей рік для розвитку себе і своїх дітей. У лютому будуть підійматися питання щодо місця і навчання ваших дітей.

Здоров'я/небезпека

З січня по березень включно можуть бути небезпечні ситуації, пов'язані з вами, вашими знайомими або вашим домом. У цей період ви можете зіткнутися з негативною інформацією або звісткою про чиюсь смерть.

"У ці місяці потрібно поберегти себе. Сприятливою подією в цих місяцях може бути те, що ви відмовитеся від шкідливих звичок раз і назавжди", - підсумувала астролог.

Раніше астролог також попередила про особливий період, що чекає на нас в грудні і принесе глобальні зміни для цілих поколінь.

Крім того, український таролог розповіла про зміни, які чекають всі знаки Зодіаку з 21 по 27 грудня.