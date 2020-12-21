Гороскоп Таро з 21 по 27 грудня всім знакам Зодіаку: кого чекають великі зміни

Гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку розкаже, кому особливий тиждень з 21 по 27 грудня обіцяє великі життєві зміни. Адже в цей період нас чекає зимове сонцестояння, а також завершальні дні важкого і повного випробувань 2020 року.

Таропрогнозом поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс). Експерт дала пораду кожному знаку Зодіаку, як правильно провести цей період.

Овен - карта Єдиноріг. Девіз Овнів на цьому тижні: "Хочу - значить, можу“! Шансів домогтися бажаного буде чимало, впевненість у власних силах зросте, тому що період досить багатообіцяючий. Головне - підходити до вирішення поставлених завдань грунтовно, не буксувати на місці і намагатися не залишати "хвости" на потім (ризикуєте в них заплутатися в самий розпал свят). "Зелене світло запалилося - дійте!

Телець - карта Достатність. Тельці на цьому тижні, як кажуть, отримають по заслугах: хтось достатню міру винагороди, а хтось - достатню міру покарання. Ніяких надмірностей. Лише те, що необхідно для життя. Тому не дивуйтеся скромним результатам. А ось результати в плані роботи над собою по позбавленню, наприклад, від шкідливих звичок або страхів можуть вас порадувати і полегшити життя! Зрештою, перефразовуючи професора Преображенського, розруха починається в головах.

Близнюки - карта Лотос. Цей тиждень сприяє аналізу накопиченого досвіду, підведенню символічних підсумків і дозволить сповна усвідомити ваші реальні можливості. Краще робити це далеко від галасливих компаній і поза незнайомих місць, щоб "вірус суєти" не відвернув від вдумливого полювання за результатом! Тільки пам'ятайте, Близнюки, що зараз будь-яка ваша дія здатна практично моментально спричинити зміни. А зміни бувають різними, тому прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів і совісті!

Рак - карта Чаша Грааля. Схоже, Раки на цьому тижні будуть задаватися не тільки філософськими питаннями про те, наполовину чаша повна або наполовину порожня, але і відслідковувати, чим - вином, в якому істина, або отрутою - намагаються наповнити їх "келих" і переповнити "чашу терпіння" оточуючі. Втім, критично доведеться оцінювати не тільки оточуючих, але й власні ідеї і вчинки. Тому, перш ніж один раз відрізати", не полінуйтеся "сім разів відміряти" - ця народна мудрість допоможе звести всі ризики до мінімуму.

Лев - карта Нагорода. У Левів намічається тиждень отримання дарів і можливість задовольнити чи не всі свої нагальні потреби. Тільки не забувайте, що не завжди винагорода еквівалентна досягненню мети! Терплячий рух "через терни до зірок" теж окупається з лишком! Головне - рухайтеся з душею і не дряпаючи короною небо!

Діва - карта Лебідь. Діви ризикують на цьому тижні потрапити в "сіру зону". Не поспішайте лякатися! В цей період все зайве відмирає і йде в минуле, звільняючи місце чомусь новому - поки, щоправда, неясному, невизначеному, злегка розмитому як акварель... Але ви ж хотіли змін? Зустрічайте їх і розставляйте по ранжиру - це у ваших руках!

Терези - карта Крокодил. Терези, ви читали казку Корнія Чуковського "Крадене сонце"? На жаль, на цьому тижні "крокодил сонце в небі проковтнув", а в темряві, як відомо, легко заблукати. Тому відкладіть усі важливі справи та починання до тієї пори, поки "ваше сонечко" не побіжить назад на небо; поводьтеся обережно і терпляче, не намагайтеся квапити події і постарайтеся не впасти в самоїдство. Кращий вихід - прожити цей тиждень в "енергозберігаючому режимі".

Скорпіон - Світильник. Тиждень легко може окрилити, надихнути і спокусити безліччю можливостей, однак не поспішайте хапатися за все і відразу, дорогі Скорпіони, - надірветеся або швидко розчаруєтеся. Довгострокові проекти взагалі варто відкласти на потім і зосередитися виключно на поточних короткострокових задачах - на них спалаху натхнення точно вистачить!

Стрілець - карта Ріг Достатку. На Стрільців може посипатися, як з рогу достатку, "вагон можливостей" і "візок обіцянок", але перш ніж кинутися в бій, критично зважте власні досвід і можливості і стримайте амбіції - отримати і забрати все відразу не вийде, і світ ще не лежить у ваших ніг! Поки ви тільки посіяли зерно можливостей і, перш ніж зібрати реальний урожай, доведеться за цим зерном доглядати і "дозрівати" самим!

Козеріг - карта Орел. Козероги можуть сміливо починати на цьому тижні масштабні проекти і приймати важливі рішення - перспективи обіцяють порадувати вас! Як писала Фазу Алієва, "Немає недоступної гори для Орла. І як би гора не була висока, Орел залетів би і за хмари" - дерзайте! До речі, якщо на цьому тижні відбудуться позапланові пертурбації, не тушуйтесь - вони на краще!

Водолій - карта Труба. На цьому тижні беріться тільки за ті справи, які вийде вершити в щадному режимі - ймовірний дефіцит внутрішніх ресурсів, тому дійте дозовано і обережно. Спроби нахрапом взяти ситуацію під контроль можуть звести результати всіх попередніх зусиль до нуля і підірвати довіру оточуючих до вас! Ризик, звичайно, справа благородна, але з розпиттям шампанського краще почекати!

Риби - карта Роза Вітрів. Смуга невизначеності закінчується, і Риби можуть спокійно почати "просіювати" раніше отриману інформацію та розробляти нові стратегії. Щоправда, з огляду на обставини - вони поки можуть зв'язати по руках і ногах: начебто знаєте, чого хочете і навіть знаєте найкоротший шлях до мети, але... зовнішні фактори намагаються змусити йти в обхід, лавірувати і, нарешті, вилавірувати в потрібному вам напрямку!

Раніше відомий астролог назвав знаки Зодіаку, яким пощастить кардинально змінити своє життя в День зимового сонцестояння.

Крім того, український астролог Аріна Артуровна попередила про особливий період, який може вплинути на життя цілих поколінь.