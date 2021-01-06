Гороскоп 2021 всім знакам Зодіаку: кого чекає неймовірний успіх у році Бика

Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку розкаже, кому рік Білого металевого Бика обіцяє неймовірні успіхи і прорив на роботі, в бізнесі і в кар'єрних звершеннях. Для кого новий відрізок часу стане новим стартом? Кому доведеться виправляти минулі помилки? Хто зможе успішно змінити рід діяльності, а кому підкориться кар'єрна драбина? Про все це докладно читайте в нашому матеріалі.

Кар'єрний гороскоп на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Овен

У 2021 Овни зможуть сповна задовольнити свої амбіції. У лютому, квітні, травні та серпні можливе працевлаштування на роботу, отримання хорошої посади чи високого окладу. Також в цей час збільшиться оборот в бізнесі і кількість клієнтів. У цей період будуть з'являтися великі замовники і укладатися значні договори. У серпні-вересні буде бажання реорганізувати своє підприємство, урізати зарплати і звільнити недолугих співробітників. Або звільнитися з попереднього місця роботи, якщо ви найманий працівник. В цілому це буде сприятливий час для змін і нових починань.

Телець

Починаючи з січня буде сприятливий період, щоб розширити або реорганізувати своє підприємство. Лютий, вересень і жовтень будуть придатними для звернення у вищі інстанції або за допомогою в офіційні організації. Так само в цих місяцях чекайте інформацію щодо вашої кар'єри чи від начальства. Ймовірно, буде якась тяганина з оформленням паперів і певні домовленості. У ці періоди будьте гранично коректні з керівництвом і своїми партнерами по бізнесу. Жовтень-листопад будуть дуже плідними місяцями для вигідних угод і укладення великої кількості контрактів.

Близнюки

Січень і лютий не найсприятливіші місяць для бізнесу, так як можуть бути перевірки, небезпека і шахрайство. Налагодити справи і звернутися за потрібною допомогою можна буде у березні і квітні. У цей час також можна зайняти потрібну вам посаду, отримати підвищення або поміняти місце роботи.

Рак

Рік може розпочатися з публічних скандалів, конфліктів з начальством або держустановами. Варто перечекати і налагодити ситуацію в лютому. У квітні, травні та жовтні можливе підвищення, сприятливі умови праці й душевні посиденьки з колегами. Нові пропозиції по роботі і довгострокові проекти чекайте в жовтні і листопаді. У ці місяці вкрай важливо проявити старанність, високу працездатність і професіоналізм.

Лев

З початку січня ви будете сконцентровані на своїх робочих обов'язках і вашому трудовому персоналі. В цей період є можливість налагодити відносини з колегами та отримати нові вигідні пропозиції по роботі. У січні, квітні і травні очікуйте керівну посаду, про яку ви давно мріяли. Вдалими виявляться відрядження в лютому-квітні, жовтні-грудні. Проблеми на роботі можуть відбуватися в січні і лютому: сварки з начальством, вищими інстанціями і судами. Не поспішайте робити різких рухів, якщо щось не влаштовує, так як в квітні-червні і вересні ви зможете домогтися бажаного як у бізнесі, так і на роботі.

Діва

Дів чекає досить продуктивний рік в кар'єрі та бізнесі. Але будуть нюанси. З січня по березень можуть бути судові розгляди, розбір польотів на роботі, зрада з боку колег, начальника або партнерів по бізнесу. Навести порядки і проявити свої організаторські таланти бажано в лютому і квітні, а також встановити ефективні ділові відносини у колективі і укласти ряд контрактів у лютому, березні, квітні, червні. Також цей період буде сприятливий для зміни роботи і можливості отримати підвищення.

Терези

Цей рік буде як ніколи вдалим для спекуляцій і фінансових махінацій і гри на біржі або в лотерею. Продуктивними місяцями для роботи будуть березень і квітень. В цей період буде можливість збільшити собі зарплату, отримати нові пропозиції по роботі. З квітня по червень можуть бути кардинальні зміни і "перестановки" від керівництва аж до зміни посади. Для бізнесу це буде період, коли вам потрібно буде робити жорсткі і впевнені кроки для своєї впізнаваності та усунення конкурентів.

Скорпіон

Рік почнеться з активної роботи, звільнень, скорочень і розв'язання питань у терміновому порядку на робочому місці. Пропозиції вигідних вакансій можуть бути особливо багато в березні-квітні та липні. В цей період вас чекає перспективна робота, успішне вирішення робочих моментів, сприятливий час для звернень у суди та вищі інстанції, поїздки і відрядження. Також в липні можна розраховувати на керівний пост.

Стрілець

У першій половині року можуть бути неприємності і інтриги на роботі, знервована неспокійна обстановка, втрата роботи або зниження зарплати. Отримати вигідну роботу або цікаві пропозиції можна буде в квітні, липні і серпні. Продуктивні відрядження і корисні зв'язки зі співробітництва чекайте в травні-червні. Якщо ви працювали активно і вирішували проблеми перші півроку, то серпень і вересень принесе успіх у роботі та бізнесі - сміливо плануйте, наприклад, затвердження проекту або видання книги.

Козеріг

Рік почнеться з можливостей для додаткових заробітків і для справ неоподатковуваних податком, можливості приховати свої доходи і перевести гроші в офшори. Пропозиції вигідної роботи будуть з кінця лютого, травні-червні і вересні. У цьому році ви зможете трансформувати свої таланти і навички в гроші. Відрядження плануйте на березень, травень і серпень.

Водолій

Ваш рік може розпочатися з пошуку натхнення, поїздок, відпочинку закордоном або відходу в себе і свої проблеми. У січні виявляться ваші приховані вороги, можуть бути будь-які обмежуючі обставини і вирішення справ з правоохоронними органами. Можливо, і ви за кимось пильно спостерігаєте і ведете приховану діяльність. У квітні-червні вірогідні обмани, невизначеності в робочих процесах, інтриги і звільнення працівників. Чудовим періодом для пошуку нової роботи буде червень і липень, а домогтися підвищення посади можна буде у вересні та жовтні.

Риби

У січні матеріальні нагороди та інші визнання ваших заслуг виступлять на перший план, ви можете стати більш агресивним у прагненні отримати фінансову компенсацію за свою роботу в різних сферах. У квітні, вересні та грудні ваші справи в бізнесі підуть вгору, головне, не боятися йти на ризик. Перестановка кадрів, проблеми із замовленнями і звільнення можуть припасти на червень-липень.

Раніше астролог також назвала везунчиків фінансової сфери у 2021 році серед усіх знаків Зодіаку.

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