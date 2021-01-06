Гороскоп 2021 всем знакам Зодиака: кого ждет невероятный успех в году Быка

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака расскажет, кому год Белого металлического Быка сулит невероятные успехи и прорыв на работе, в бизнесе и в карьерных свершениях. Для кого новый отрезок времени станет новым стартом? Кому придется исправлять прошлые ошибки? Кто сможет успешно сменить род деятельности, а кому покорится карьерная лестница? Обо всем этом подробно читайте в нашем материале.

Карьерный гороскоп на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.

Овен

В 2021 Овны смогут сполна удовлетворить свои амбиции. В феврале, апреле, мае и августе возможно трудоустройство на работу, получение хорошей должности или высокого оклада. Также в это время увеличится оборот в бизнесе и количество клиентов. В этот период будут появляться крупные заказчики и заключаться внушительные договора. В августе-сентябре будет желание реорганизовать свое предприятие, урезать зарплаты и уволить непутевых сотрудников. Либо уволиться с прежнего места работы, если вы наемный сотрудник. В целом это будет благоприятное время для перемен и новых начинаний.

Телец

Начиная с января будет благоприятный период, чтоб расширить либо реорганизовать свое предприятие. Февраль, сентябрь и октябрь будут подходящими для обращения в высшие инстанции или за помощью в официальные организации. Так же в этих месяцах ждите информацию относительно вашей карьеры или от начальства. Вероятно, будет какая-то волокита с оформлением бумаг и определенные договоренности. В эти периоды будьте предельно корректны с руководством и своими партнерами по бизнесу. Октябрь-ноябрь будут крайне плодотворными месяцами для выгодных сделок и заключения большого количества контрактов.

Близнецы

Январь и февраль не самые благоприятные месяц для бизнеса, так как могут быть проверки, вымогательства, опасность и мошенничество. Наладить дела и обратиться за нужной помощью можно будет в марте и апреле. В это время также можно занять нужную вам должность, получить повышение или поменять место работы.

Рак

Год может начаться с публичных скандалов, конфликтов с начальством или госучреждениями. Стоит переждать и наладить ситуацию в феврале. В апреле, мае и октябре возможно повышение, благоприятные условия работы и душевные посиделки с коллегами. Новые предложения по работе и долгосрочные проекты ожидайте в октябре и ноябре. В эти месяцы крайне важно проявить исполнительность, высокую работоспособность и профессионализм.

Лев

С начала января вы будете сконцентрированы на своих рабочих обязанностях и вашем трудовом персонале. В этот период есть возможность наладить отношения с коллегами и получить новые выгодные предложения по работе. В январе, апреле и мае ожидайте руководящую должность, о которой вы давно мечтали. Удачными окажутся командировки в феврале-апреле, октябре-декабре. Проблемы на работе могут происходить в январе и феврале: ссоры с начальством, высшими инстанциями и судами. Не торопитесь делать резких движений, если что-то не устраивает, так как в апреле-июне и сентябре вы сможете добиться желаемого как в бизнесе, так и на работе.

Дева

Дев ждет достаточно продуктивный год в карьере и бизнесе. Но будут нюансы. С января по март могут быть судебные разбирательства, разбор полетов на работе, предательство со стороны коллег, начальника или партнеров по бизнесу. Навести порядки и проявить свои организаторские таланты желательно в феврале и апреле, а также установить эффективные деловые отношения в коллективе и заключить ряд контрактов в феврале, марте, апреле, июне. Также этот период будет благоприятен для смены работы и возможности получить повышение.

Весы

Этот год будет как никогда удачным для спекуляций, финансовых махинаций и игры на бирже или в лотерею. Продуктивными месяцами для работы будут март и апрель. В этот период будет возможность увеличить себе зарплату, получить новые предложения по работе. С апреля по июнь могут быть кардинальные изменения и "перестановки" от руководства вплоть до смены должности. Для бизнеса это будет период, когда вам нужно будет предпринимать жесткие и уверенные шаги для своей узнаваемости и устранения конкурентов.

Скорпион

Год начнется с активной работы, увольнений, сокращений и решений вопросов в срочном порядке на рабочем месте. Предложения выгодных вакансий могут быть особенно много в марте-апреле и июле. В этот период вас ожидает перспективная работа, успешное решение рабочих моментов, благоприятное время для обращений в суды и высшие инстанции, поездки и командировки. Также в июле можно рассчитывать на руководящий пост.

Стрелец

В первой половине года могут быть неприятности и интриги на работе, нервозная беспокойная обстановка, утрата работы или понижение зарплаты. Получить выгодную работу или интересные предложения можно будет в апреле, июле и августе. Продуктивные командировки и полезные связи по сотрудничеству ожидайте в мае-июне. Если вы работали активно и решали проблемы первые полгода, то август и сентябрь принесет успех в работе и бизнесе - смело планируйте, например, утверждение проекта или издание книги.

Козерог

Год начнется с возможностей для дополнительных заработков и для дел необлагаемых налогом, возможности скрыть свои доходы и перевести деньги в офшоры. Предложения выгодной работы будут с конца февраля, мае-июне и сентябре. В этом году вы сможете трансформировать свои таланты и навыки в деньги. Командировки планируйте на март, май и август.

Водолей

Ваш год может начаться с поиска вдохновения, поездок, отдыха заграницей или ухода в себя и свои проблемы. В январе проявятся ваши скрытые враги, могут быть любые ограничивающие обстоятельства и решение дел с правоохранительными органами. Возможно, и вы за кем-то пристально наблюдаете и ведете скрытую деятельность. В апреле-июне вероятны обманы, неопределенности в рабочих процессах, интриги и увольнения сотрудников. Отличным периодом для поиска новой работы будет июнь и июль, а добиться повышения должности можно будет в сентябре и октябре.

Рыбы

В январе материальные награды и другие признания ваших заслуг выступят на первый план, вы можете стать более агрессивным в стремлении получить финансовую компенсацию за свою работу в различных сферах. В апреле, сентябре и декабре ваши дела в бизнесе пойдут вверх, главное, не бояться идти на риск. Перестановка кадров, проблемы с заказами и увольнения могут прийтись на июнь-июль.

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