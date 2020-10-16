Гороскоп 2021 для всіх знаків Зодіаку: рік Бика буде доленосним

Гороскоп на 2021 рік кожному знаку Зодіаку склали астрологи, розповівши про перспективи на наступні 365 днів

Гороскоп на 2021 рік обіцяє всім знакам Зодіаку найважливіший життєві події. Комусь пощастить у коханні, комусь з фінансами, а для когось рік стане новим стартом на новому місці. 365 днів року Білого Металевого Бика подарують нам зміни, випробування, досягнення. Загалом, нудно точно не буде!

Астрологи розповіли Овну, Тільцю, Близнюкам, Раку, Леву, Діві, Терезам, Стрільцю, Скорпіону, Козерогу, Водолію і Рибам до чого треба бути готовими в наступному 2021-му році, пише slovofraza.

Овен

Наступний рік для Овна буде сприятливим в енергетичному плані. Вас чекають фінансові перемоги і нові починання. На початку року можна буде зробити ряд важливих і дорогих покупок. А навесні у вас з'явиться багато нових справ, які, ймовірно, змусять вас метушитися і дратуватися. У другій половині року Овна чекає спокійний і розмірений час. Зміни чекають у любові Овнів-одинаків. Беріть ініціативу в свої руки - відкрийтесь людям, знайомтеся, кличте на побачення, першими йдіть на контакт.

Телець

Тельця чекає дуже насичений і цікавий рік. Сумувати ви точно не будете, але труднощі зірки обіцяють, особливо до кінця року. Щоб навести порядок в голові, почніть зі свого будинку, наведіть в ньому чистоту і порядок. І коли все стане на місця, рішення прийдуть самі. Дуже хороший рік Бика для Тельців-працівників сфери фріланса, але почати потрібно з правильного оформлення робочого місця. Ремонти, переїзди, зміна обстановки - ті починання, про які варто подумати в 2021 році.

Близнюки

Близнюкам астрологи радять відволікатися від періодичних проблем за допомогою арт-терапії. Творчість стане для них порятунком від усяких бід і труднощів. 2021-й готує вам шанси нових захоплень, роботи, цілей. Ви зможете повністю змінити своє життя, знайти вірний шлях до успіху і щастя. Ці 12 місяців будуть доленосними для вас, але не розслабляйтеся і не пускайте все "на авось і мабуть", ваше втручання і старання тільки поліпшать результат.

Рак

Раків чекає дуже незвичайний і динамічний рік з низкою змін, як планових, так і не зовсім. Але негаразди будуть, і щоб їх відбити, зірки радять вам піти з головою в роботу на початку року. А перший відпочинок запланувати аж на квітень-травень. Влітку і восени удача буде то приходити, то йти, проте незмінним залишиться одне - інтуїтивне чуття Раків. Навчіться прислухатися до себе, ваші екстрасенсорні здібності особливо загострюється в 2021 році. Останні пару-трійку місяців Ракам краще присвятити сім'ї і дому.

Лев

У Левів рік очікується дуже знервований і непередбачуваний. Звичайно, в цій низці будуть і приємні зміни. Саме за них і потрібно триматися. Астрологи радять пам'ятати тільки все найкраще, щоб позитивні думки гріли душу. Відносно спокійним і сприятливим періодом стане час з липня по листопад. В інший час Левам варто пильно стежити за самопочуттям, тому що можуть виникати проблеми на тлі перевтоми і переживань. Також корисно частіше згадувати про необхідність відпочинку.

Діва

У Дів неспокійними стануть перші тижні зими. Можливі тимчасові негаразди в родині і відносинах. Також буде знижена продуктивність на роботі. Навесні і влітку не очікується великих змін, однак Діви можуть самі влаштувати собі у цей час зміни - наприклад, змінити посаду на більш перспективну, зробити ремонт в будинку або відправитися в подорож. Можна сміливо витрачати на себе і на свою сім'ю великі суми грошей. Осінь і кінець року стане дуже важливим часом.

Терези

Терезам у 2021 році пощастить у коханні. Самотнім представникам цього знаку буде набагато простіше шукати другу половинку через підвищену чарівність і харизму. Варто частіше знайомитися з людьми, але бути дуже перебірливими. Зовсім не обов'язково чекати тижнями, щоб оцінити сумісність. В справах і в роботі найсприятливішим часом для людей цього Знаку можна вважати квітень-травень та серпень-вересень. У ці місяці можна відкривати новий бізнес, здійснювати дорогі покупки. На самому початку і в кінці року корисно займатися навчанням, отриманням нових навичок.

Скорпіон

Скорпіонів чекає великий успіх в любовній сфері. Особливо тих з них, у кого є відносини або сім'я. Проведіть рік Бика з тими, хто може вам надати підтримку у всьому, до кого можна звернутися за порадою чи поскаржитися. Одиноким Скорпіонам астрологи рекомендують зосередитися на справах і роботі, а відносини з'являться самі собою. Не витрачайте спроби на те, щоб комусь сподобатися, будьте самі собою. В цілому 2021 рік буде дуже продуктивним і корисним для Скорпіонів, але не біжіть за двома зайцями одночасно.

Стрілець

Стрільцям у 2021 році можна бути самими собою і не прикидатися. Це ідеальний рік для улюблених занять і захоплень. Перша його половина пройде під егідою спокійної енергетики нічних світил, тому до середини літа можна займатися тим, до чого лежить душа. Ближче до серпня варто перестати ризикувати і діяти нерозсудливо. В кінці літа і восени Стрільців очікують деякі негаразди у фінансах. Зірки стануть непередбачуваними, тому енергія цих людей буде витікати дуже швидко. Потрібно відновлювати свою ауру і біополе. Прискорити процес допоможе своєчасний відпочинок і релаксація.

Козеріг

Почати 2021 рік Козерогам варто з очищення будинки від негативної енергії. Це можна зробити за допомогою генерального прибирання, але ще краще викинути непотрібні речі, старий мотлох, звільнити місце для нових речей. В цілому це буде дуже сприятливий рік, особливо якщо не чіплятися за минуле і піклуватися про своє здоров'я. Не треба себе картати за минулі помилки, аналізувати старі промахи. До критики з боку оточуючих краще ставитися з оптимізмом або просто не реагувати на неї. У другій половині року можна чекати приємних сюрпризів.

Водолій

Почати рік Бика Водоліям варто з боротьби проти скептицизму і негативу. Негативні думки будуть притягувати проблеми різного масштабу, тому краще думати лише у позитивному ключі, сприймаючи випробування долі як прекрасну можливість стати мудрішим і сильнішим. Варто пам'ятати, що думки матеріальні, так що позитивний настрій забезпечить виконання бажань. Початок року стане часом, коли можна розгледіти перші результати виконаної раніше роботи. У 2021 році доведеться зустрітися з подіями, які належить пережити вперше в житті. В кінці року можна буде займатися юридичними справами, вирішенням житлових питань.

Риби

Рибам варто уникати недоброзичливців, адже ці люди можуть істотно зіпсувати ваш настрій. Ідіть по шляху творення, а не руйнування в 2021-му, радять астрологи. Адже війни і конфлікти дуже енергозатратні, до того ж можуть позбавити вас удачі. Залишайтеся на позитивному настрої і наступний рік стане для вас часом перемог і грандіозних змін у різних життєвих сферах. Друга половина року чудово підійде для подорожей і відпустки, любовних пригод.

Раніше український таролог Олена Саламандра також розповіла, що обіцяє листопад всім нам по картах Таро.

Також ми писали, які знаки Зодіаку доб'ються неймовірних висот у другій половині жовтня.

Крім того астрологи склали рейтинг найкращих і найгірших чоловіків за знаком Зодіаку.