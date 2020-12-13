Гороскоп з 14 по 20 грудня для всіх знаків Зодіаку: готуйтеся до кардинальних змін

Гороскоп на грудень говорить про те, що останній місяць року буде напруженим і складним для більшості представників зодіакального сузір'я. Очікуються зміни в особистому житті, незаплановані зустрічі, сімейні негаразди.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 14 по 20 грудня, і кому зірки приготували неймовірні випробування. Про це повідомляє видання Vedmochka.

Овен

Робочі питання почнуть сипатися зі всіх сторін і справлятися з ними доведеться самостійно. Не гарячкуйте і не поспішайте з прийняттям важливих рішень. У вас вийде впоратися з будь-якими проблемами та виконати все намічене в строк. Від великих покупок астрологи радять утриматися.

Телець

Енергії найближчими днями вистачить на те, щоб домогтися прекрасних результатів у всіх сферах життя. Не розраховуйте на обіцянки сторонніх людей, а от у стосунках з коханою людиною вас чекають лише приємні сюрпризи. У самотніх Тельців може статися перспективна зустріч.

Близнюки

В професійній сфері настає сприятливий період. Можна укладати важливі угоди та вести переговори. У вас зараз є повна свобода дій і ви зможете використовувати всі накопичені знання за прямим призначенням. У відносинах з близькими не вступайте в суперечки та нічого не з'ясовуйте – останнє слово буде не за вами.

Рак

Вам може знадобитися допомога колег або знайомих, і ви обов'язково її отримаєте, якщо звернетеся. Найбільш перспективними стануть справи, які пов'язані з новими контрактами, переговорами або укладенням договорів. Все, що пов'язане зі сферою романтики та коханням – буде сприятливим. Можливі нові цікаві знайомства.

Лев

Тиждень буде невдалим для проведення переговорів або з'ясування стосунків з потрібною людиною. Відкладіть цю розмову на якийсь час. Якщо будете проявляти упертість, то є ризик отримати непотрібний і затяжний конфлікт. Уникайте цього тижня серйозних навантажень.

Діва

Побережіть свої сили та уникайте стресових ситуацій. Вас може охопити надмірна образливість, дратівливість. Будь-яка дрібниця зможе вивести вас зі стану рівноваги. Направте енергію в бік позитиву. Приділіть увагу тим справам, які приносять вам задоволення.

Терези

На цьому тижні у вашому оточенні можуть з'явитися люди з цікавими ідеями та пропозиціями. Ви зможете зіткнутися з невідомими для вас сторонами життя. Зустрічі, переговори та підписання паперів будуть вдалими. Всі проблеми вдасться вирішити за допомогою друзів, знайомих або близької людини.

Скорпіон

Будьте дуже обережні у фінансових питаннях і тримайтеся трохи далі від людей, які пропонують вам легкий та швидкий заробіток. Тиждень може принести несподівані та приємні подарунки тим Скорпіонам, які не пов'язані сімейними тенетами. Нове знайомство може виявитися дуже перспективним.

Стрілець

У вас починається період, коли краще розібратися в собі та своїх почуттях. Налаштуйте себе на позитивне майбутнє. Якщо родичі або друзі будуть потребувати вашої допомоги, не відмовляйте. Зробіть все, що від вас залежить, підтримайте їх словом або ділом. Пам'ятайте, що будь-яке добро завжди повертається.

Козоріг

Не пред'являйте підвищені вимоги до своїм підлеглих, колег, партнерів і коханих. Не перекладайте свої обов'язки на чужі плечі. У вас можуть виникнути непрості питання і справи, але з ними ви впораєтеся краще за всіх інших. На особистому фронті намічається щось приємне.

Водолій

Побережіть свої сили, оскільки перевтома вже дуже близько. Уникайте емоційних потрясінь і занадто великих фізичних навантажень. Постарайтеся більше дихати свіжим повітрям, висипайтеся і нормально харчуйтеся. Не зашкодить і спілкування з близькими та приємними людьми. Не звалюйте на себе те, що не входить в список ваших обов'язків.

Риби

На цьому тижні у вас вийде втілити в реальність всі свої плани. У вас з'являться цікаві ідеї та несподівані відповіді на питання, які давно турбують. Для створення любовних відносин або зміцнення тих, які вже є – найвдаліший час.

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