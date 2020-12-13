Гороскоп c 14 по 20 декабря для всех знаков Зодиака: готовьтесь к кардинальным переменам

Гороскоп на декабрь говорит о том, что последний месяц года будет напряженным и сложным для большинства представителей зодиакального созвездия. Ожидаются изменения в личной жизни, незапланированные встречи, семейные неурядицы.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 14 по 20 декабря, и кому звезды приготовили невероятные испытания. Об этом сообщает издание Vedmochka.

Овен

Рабочие вопросы начнут сыпаться со всех сторон и справляться с ними придется самостоятельно. Не горячитесь и не торопитесь с принятием важных решений. У вас получится справиться с любыми проблемами и выполнить все намеченное в срок. От крупных покупок астрологи советуют воздержаться.

Телец

Энергии в ближайшие дни хватит на то, чтобы добиться прекрасных результатов во всех сферах жизни. Не рассчитывайте на обещания посторонних людей, а вот в отношениях с любимым человеком вас ожидают только приятные сюрпризы. У одиноких Тельцов может произойти перспективная встреча.

Близнецы

В профессиональной сфере наступает благоприятный период. Можно заключать важные сделки и проводить переговоры. У вас сейчас есть полная свобода действий и вы сможете использовать все накопленные знания по прямому назначению. В отношениях с близкими не вступайте в споры и ничего не выясняйте – последнее слово будет не за вами.

Рак

Вам может понадобиться помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите, если обратитесь. Самыми перспективными станут дела, которые связаны с новыми контрактами, переговорами или заключением договоров. Все, что связано со сферой романтики и любовью – будет благоприятным. Возможны новые интересные знакомства.

Лев

Неделя будет неудачной для проведения переговоров или выяснения отношений с нужным человеком. Отложите этот разговор на какое-то время. Если будете проявлять упрямство, то есть риск получить ненужный и затяжной конфликт. Избегайте на этой неделе серьезных нагрузок.

Дева

Поберегите свои силы и избегайте стрессовых ситуаций. На вас может накатить излишняя обидчивость, раздражительность. Любая мелочь сможет вывести вас из состояния равновесия. Направьте энергию в сторону позитива. Уделите внимание тем делам, которые доставляют вам удовольствие.

Весы

На этой неделе в вашем окружении могут появиться люди с интересными идеями и предложениями. Вы сможете столкнуться с неизвестными для вас сторонами жизни. Встречи, переговоры и подписание бумаг будут удачными. Все проблемы получится решить с помощью друзей, знакомых или близкого человека.

Скорпион

Будьте очень осторожны в финансовых вопросах и держитесь подальше от людей, которые предлагают вам легкий и быстрый заработок. Неделя может принести неожиданные и приятные подарки тем Скорпионам, которые не связаны семейными узами. Новое знакомство может оказаться очень перспективным.

Стрелец

У вас начинается период, когда лучше всего разобраться в себе и своих чувствах. Настройте себя на позитивное будущее. Если родственники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отказывайте. Сделайте все, что от вас зависит, поддержите их словом или делом. Помните, что любое добро всегда возвращается.

Козерог

Не предъявляйте повышенные требования к своим подчиненным, коллегам, партнерам и любимым. Не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. У вас могут возникнуть непростые вопросы и дела, но с ними вы справитесь лучше всех других. На личном фронте намечается что-то приятное.

Водолей

Поберегите свои силы, так как переутомление уже очень близко. Избегайте эмоциональных потрясений и слишком больших физических нагрузок. Постарайтесь больше дышать свежим воздухом, высыпайтесь и нормально питайтесь. Не повредит и общение с близкими и приятными людьми. Не взваливайте на себя то, что не входит в список ваших обязанностей.

Рыбы

На этой недели у вас получится воплотить в реальность все свои планы. У вас появятся интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Для создания любовных отношений или укрепления тех, которые уже есть – самое удачное время.

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