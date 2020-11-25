Гороскоп на грудень від Павла Глоби: ці знаки Зодіаку отримають те, про що мріють!

Відомий астролог Павло Глоба в гороскопі на грудень 2020 розповів про знаки Зодіаку, яких доля обдарує потужним зарядом позитиву

Гороскоп на грудень 2020 від відомого астролога Павла Глоби розповість про щасливчиків, яким перший зимовий місяць принесе багато щастя. Ці знаки Зодіаку зможуть втілити найзаповітніші мрії до кінця року, упевнений фахівець.

Павло Глоба вважає, що в грудні везіння звалиться на Овна, Тельця, Терези, Стрільця, пише kurer-sreda. Що потрібно зробити кожному з цих знаків Зодіаку, щоб стати по-справжньому успішними - читайте в нашому матеріалі.

Овен

Для Овнів настане дуже продуктивний час. Все буде складатися саме так, як ви задумали. Дуже ймовірно, що в грудні Овни зможуть отримати те, про що так довго мріяли. Павло Глоба вважає, що ваш світ зміниться, але з ним змінюються звички і бажання. Залиште в минулому образи і направте енергію в потрібне русло думок про майбутні досягнення. Хороша перспектива для вас у сфері фінансів, в коханні все буде складатися спокійно і гладко.

Телець

Вас чекає динамічний і дуже позитивний період, в якому вийде зробити великий прорив у різних життєвих сферах. Вірте в себе і продовжуйте робити все, що виходить найкраще. У той же час Тельцям краще не перевтомлюватися і робити кінець року гонкою за вигодою. Зараз вам краще відпочити і завершити все почате без зайвого поспіху і нервів.

Терези

Останній місяць року стане відмінним шансом для Терезів вибратися з фінансової ями. Для вас настав час взяти бика за роги, щоб діяти сміливо і рішуче. У вас буде вдосталь сил і енергії, яку ви зможете направити на роботу. Варто уважніше ставитися до близьких, не забуваючи про їхні потреби і бажання. Найменше буде щастити егоїстичним Терезам, які думають лише про себе.

Стрілець

Стрільці будуть одними з найщасливіших людей грудня. Час буде сприятливим для романтики, знайомств, зміни обстановки. Але при покупках варто бути уважнішими, щоб не нарватися на недобросовісних продавців. У грудні можна здійснювати великі угоди, підписувати папери, міняти місце роботи. Щоб наступний рік почався з позитивної ноти, в грудні бажано закрити всі борги.

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