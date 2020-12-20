Гороскоп на сьогодні: в кого буде вкрай несприятливий день, а кому зірки посміхнуться

Гороскоп на 20 грудня обіцяє деяким знакам Зодіаку дуже несприятливий день. Комусь краще не займатися серйозними справами, а когось чекають обмани і спокуси.

При цьому не у всіх знаків Зодіаку буде поганий день. Овнам, наприклад, слід довіритися партнерам. Це принесе фінансовий достаток в майбутньому, повідомляє supercook.ru.

Козеріг

Для Козерогів 20 грудня - дуже несприятливий день. Не здумайте брати участь в справах, які пов'язані з ризиком і азартом. При цьому на випадкову удачу теж покладатися не варто. Активні дії у сфері професійної діяльності призведуть до фінансових втрат. Постарайтеся сьогодні не сваритися з близькими, і нікуди не поспішайте.

Водолій

Сьогодні для цих знаків Зодіаку день обманів, ілюзій і спокус. Також можливий прояв агресії з боку незнайомих людей. Краще триматися якомога далі від занадто активних і діяльних людей. Ви також можете піддатися чужому впливу.

Овен

В цей день вам можуть надійти ділові пропозиції. Також варто довіритися своїм партнерам, саме вони допоможуть вам добитися фінансового успіху. Також почнуть здійснюватися давні плани. Можливо в житті з'являться впливові люди, які вам допоможуть.

Телець

Через монотонність в житті чоловіків можливий пошук нових знайомств. Але не варто поспішати цього робити, оскільки нові контакти можуть створити в майбутньому багато нових проблем. Будьте уважні при укладанні фінансових угод.

Лев

Сьогодні можливе виконання давнього бажання чи задуму. Також позначаться результати минулих зусиль. Можуть з'явитися впливові покровителі, які нададуть серйозну допомогу. День також сприятливий для спілкування та розв'язання побутових проблем.

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