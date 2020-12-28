Гороскоп на сьогодні: кому не варто робити великих покупок, а кому потрібно стежити за здоров'ям

Початок останнього тижня 2020 року для деяких знаків Зодіаку буде непростим. При цьому необхідно зважено розпланувати свої справи і бути обачним у прийнятті фінансових рішень.

Гороскоп на понеділок, 28 грудня, розповість, що чекає на вас сьогодні, і кому потрібно більше уваги приділити своєму здоров'ю. Про це повідомляє SlovoFraza.

Телець

Якщо сьогодні вам знадобиться моральна підтримка або просто схвалення інших людей, то найкраще звертайтеся до своїх старих друзів. Вони зможуть подивитися на вашу проблему з несподіваного боку, і завдяки цьому ви зумієте знайти швидке рішення.

Рак

Ракам необхідно зосередитися на врегулювання матеріальних практичних питань, які пов'язані з облаштуванням будинку і сім'ї. Ввечері будуть вдалі покупки для дому. Вони вам будуть служити довго і стануть своєрідним оберегом від чорних сил.

Діва

Будьте обережні щодо пропозицій, які надходять від тих, кого ви не дуже добре знаєте. Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я, оскільки зросте ймовірність інфекційних захворювань і небезпека отримати травму.

Скорпіон

Цим знакам Зодіаку сьогодні необхідно бути обачними у прийнятті фінансових рішень. Можливо у вас з'явиться бажання витратити великі гроші на товари, які насправді вам не потрібні. Тому астрологи радять не робити великі покупки в понеділок.

Раніше ми писали про гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 грудня по 3 січня.

Нагадаємо, астрологи розповіли, чого боятися всім знакам Зодіаку у 2021 році.