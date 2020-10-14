Гороскоп Таро на листопад: які перешкоди і небезпеки готує кінець осені

Гороскоп на листопад 2020 по картах Таро обіцяє нам насичений подіями місяць. В кінці осені нам доведеться проявляти багато дипломатичності. Водночас карти радять бути дуже уважними, оскільки висока ймовірність обману.

Прогноз на листопад склала для нас Олена Саламандра. Свої передбачення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Карта місяця "Маг"

Нас чекає насичений місяць, який принесе масу вражень у всіх сферах життя.

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"Листопад потребує гнучкості, вміння вести діалог з іншою людиною, приймати рішення швидко і якісно. Ризики обманів. Постарайтеся не вірити людям на слово. Такі ситуації допоможуть краще розбиратися в людях і не бути легковірними", - пише таролог.

Олена Саламандра радить не давати грошей у борг і уникати фінансових авантюр.

Що готують карти Таро в коханні?

Місяць принесе новий подвійний досвід. Періоди спокою будуть змінюватися періодами активності і ризиками обману.

Одиноких чекають шанси нового досвіду. Постарайтеся не бути довірливими. Серед маси нових знайомств, флірту і симпатій, багато людей будуть переслідувати свої цілі легкого зв'язку. Не дайте обдурити себе.

Сімейні зіткнутися з ревнощами, ситуаціями, в яких близька людина щось недоговорить або приховає. Такі ситуації потребуватимуть мудрості і стійкості. Надійдуть плітки і чутки про Вашу пару, яким не варто вірити.

Які перспективи обіцяють Таро в роботі?

У роботі чекає насичений період успіхів і випробувань. Доведеться ловити удачу за хвіст. Обставини допоможуть проявити себе з кращої сторони тим, хто не боїться експериментувати і швидко реагує на ситуацію. Остерігайтеся обману з боку інших людей. Уважно перевіряйте всі чутки, довіряйте тільки фактам.

"Місяць принесе новий досвід. Не будьте довірливими і бережіть ту стабільність, яка є зараз у Вашому житті", - додала таролог.

Раніше таролог також розповіла, що чекає нас в листопаді в таких важливих життєвих сферах, як любов, здоров'я, кар'єра, фінанси.

Олена Саламандра склала докладний таропрогноз по знаках Зодіаку на листопад. Місяць обіцяє бути дуже цікавим.