Гороскоп Таро на листопад всім знакам Зодіаку: хто підкорить вершини, а кому час відпочивати

Таролог Олена Саламандра поділилася прогнозом на листопад кожному знаку Зодіаку в сфері здоров'я

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на листопад 2020 від українського таролога підкаже, які "сюрпризи" може приготувати вам організм. Адже кінець осені - для багатьох період пригнічений, депресивний, та ще й інфекції гуляють всюди.

Відомий таролог Олена Саламандра розповіла кожному знаку Зодіаку, чого чекати від листопада в сфері здоров'я. Кому пора на відпочинок, а хто підкорить висоти завдяки відмінному тонусу - читайте в нашому матеріалі.

Овен

Листопад подарує вам гарне самопочуття, але його потрібно підтримувати в тонусі. Щоб набратися сил і побільше, частіше гуляйте на свіжому повітрі, це зміцнить організм.

Телець

Вас в останній місяць осені чекає хороше самопочуття, тіло і душа будуть в тонусі. Залишається тільки дерзати і прагнути до нового, а організм вас вже точно не підведе.

Близнюки

Дуже високий ризик простудних захворювань. Таролог радить остерігатися переохолодження, а при перших тривожних симптомах варто відразу зайнятися профілактикою.

Рак

Вас чекають сезонні нездужання і перепади настрою. Листопад може навіяти на вас тугу і заморозити. Але не впадайте у відчай, гаряча ванна або душ допоможуть вам розслабитися і повністю відновитися.

Лев

Для вас дуже високий ризик простудних захворювань. Не нехтуйте профілактикою - робіть зарядку, загартовування, обтирання - тоді ні одна зараза вас не візьме.

Діва

Дуже високий ризик психологічного вигорання. З увагою ставтеся до потреб організму, дотримуйтесь режиму, не зловживайте алкоголем. Настав час прислухатися до сигналів свого тіла.

Терези

Ви ризикуєте "вигоріти" на роботі. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, дотримуйтесь режим відпочинку і сну, не нехтуйте прогулянками на свіжому повітрі.

Скорпіон

Оскільки попереду холодний сезон, одягайтеся тепліше. У листопаді дуже висока ймовірність застудитися в результаті переохолодження, а лікування може бути непростим.

Стрілець

Ви можете отримати загострення хронічних захворювань. Зверніться до лікаря і пройдіть обстеження тих систем і органів, з якими є проблеми. Не затягуйте, зі здоров'ям не жартують.

Козеріг

Ви ризикуєте застудитися і отримати сезонне нездужання. Відмінний результат принесе вірно підібрана профілактика. Якщо не пропустите збій в організмі, все буде в порядку.

Водолій

У вас високий ризик перепадів настрою, а також загострення хронічних захворювань на нервовому грунті. Хороший результат дасть медитація і духовні практики.

Риби

Імовірне емоційне вигорання. З увагою поставтеся до свого здоров'я і стану. Дотримуйтеся режиму сну і відпочинку, уникайте стресу і подразників.

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