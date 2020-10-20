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Гороскоп Таро на листопад всім знакам Зодіаку: кого чекає прибуток, а кого - дірка в гаманці

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 05:30
Гороскоп Таро на листопад всім знакам Зодіаку: кого чекає прибуток, а кого - дірка в гаманці Гороскоп Таро на листопад 2020 (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Таролог Олена Саламандра склала прогноз Таро по кожному знаку Зодіаку на листопад 2020

Гороскоп Таро на листопад 2020 розповість всім знакам Зодіаку, кому доля готує грошові бонуси, а хто ризикує залишитися біля "розбитого корита". З нашого прогнозу ви дізнаєтеся, кому останній місяць осені обіцяє великі покупки і серйозні витрати, а для кого цей період принесе реальні грошові вливання.

Таропрогноз склала для всіх дванадцяти знаків Зодіаку відомий український таролог Олена Саламандра.

Овен

У листопаді Овна чекає надходження коштів. Ви зможете купити те, про що давно мріяли. Місяць продуктивної роботи і нових можливостей. Зможете проявити себе в професії з кращого боку.

Телець

Місяць не підходить для серйозних витрат, й не давайте грошей у борг. Остерігайтеся пліток і невірної інформації. В роботі зіткнетеся з обманом, не дайте себе провести.

Близнюки

Листопад порадує надходженням коштів. Ви зможете дозволити собі приємні покупки. Проявіть себе з найкращого боку на роботі. Ті зусилля, які Ви вклали у справи раніше, зараз принесуть результат. Не виключено приємний грошовий бонус.

Рак

Остерігайтеся фінансових авантюр і порожніх обіцянок. Насичений робочий місяць, який відкриє для Вас нові можливості. Позитивні відносини з колегами та керівництвом.

Лев

Місяць більше підходить для збереження коштів, ніж витрат. Високі ризики конфліктів з керівництвом. Постарайтеся холоднокровно відстоювати свою позицію фахівця, це зміцнить Вас.

Діва

У листопаді Дівам краще приберегти гроші і поменше витрачатися. В роботі можливий обман з боку інших людей. З увагою поставтеся до справ і особливо - грошей, документів. Не дайте себе провести.

Терези

Висока ймовірність надходження грошового прибутку, а також отримання премії на роботі. Робота порадує шансами проявити себе з кращого боку як фахівець. Сміливо беріть на себе відповідальність, нові завдання. Можливість опинитися на хорошому рахунку у керівництва завдяки активності та вірному підходу до справ.

Скорпіон

Хороша ситуація з фінансами. Підходящий місяць для домашніх покупок. Робота та кар'єра. Багато робочих справ налагодяться. Сміливо беріться за нові завдання, це принесе пошану колег і керівництва.

Стрілець

Високі шанси отримання грошового прибутку. Хороший місяць для покупок. Місяць продуктивності, активності в роботі. Вас чекає маса справ, але якщо поставитеся до них серйозно, відповідально, зможете розраховувати на прихильність керівництва і навіть отримання грошового бонусу.

Козеріг

Місяць не підходить для серйозних витрат, краще зберегти кошти. Високі ризики конфліктів з колегами. Налаштуйтеся на серйозне ставлення до роботи. Уникайте пліток і чуток, які в підсумку виявляться порожніми.

Водолій

Очікується надходження грошових коштів. Гарний час для покупок у дім. В роботі чекають непорозуміння з керівництвом і колегами, ризик конфліктів. Постарайтеся абстрагуватися від емоцій і вирішувати професійні питання холоднокровно.

Риби

Місяць не підходять для необдуманих витрат. Не давайте грошей у борг. Ризики конфліктів з керівництвом. Постарайтеся мудро підійти до спілкування на робочому місці.

Раніше таролог також розповіла, хто із знаків Зодіаку зможе зустріти свою любов в листопаді.

Також ми писали, що астрологи склали гороскоп на 2021 рік, в якому розповіли, для кого рік Бика буде доленосним.

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