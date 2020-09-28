Гороскоп Таро на жовтень всім знакам Зодіаку: кого чекають великі досягнення

Гороскоп Таро від Олени Саламандри обіцяє деяким знакам Зодіаку великий успіх у сфері кар'єри
Гороскоп Таро на жовтень 2020 розповість всім знакам Зодіаку про перспективи досягти висот в роботі і кар'єрі. Карти підкажуть, в якому напрямку краще рухатися, а чого варто остерігатися в епіцентрі осені.
Прогноз на жовтень для кожного з нас склала прославлений український таролог Олена Саламандра.
Овен
Бійтеся конкуренції, з'ясування відносин. Вам доведеться відстоювати свою позицію в роботі, і це зміцнить Ваш професіоналізм. Відмінний час проявити інтелект, витримку, холоднокровність.
Телець
Вас жовтень порадує стабільністю в роботі, зміцненням позицій. Ваша відданість і завзятість будуть оцінені керівництвом.
Близнюки
Ви опинитеся під пильною увагою керівництва. Варто обходити спірні ситуації, уникати відкритих конфліктів. Будьте уважніше до документів, грошей, професійних завдань.
Рак
Проявіть себе з кращого боку на роботі. Місяць подарує масу несподіваних шансів на успіх у кар'єрі. Нові починання, проекти чекає удача.
Лев
У роботі активність, ініціатива принесе бонуси, прихильність з боку керівництва. Сміливо починайте нові справи, беріться за перспективні завдання і проекти.
Діва
Роботи буде багато, ця сфера життя потребує найбільше часу і уваги, але праця буде винагороджена грошовим бонусом і похвалою з боку керівництва.
Терези
Періоди продуктивності, успіху будуть чергуватися з періодами конфліктів, сумнівів. Не приймайте важливих рішень, краще відкласти їх на наступний місяць.
Скорпіон
Місяць принесе стреси і конфлікти в роботі. Неправильні рішення, стосунки відійдуть у минуле, але це може бути нелегко.
Стрілець
Приготуйтеся до несподіваних шансів проявити себе в роботі. Увінчаються успіхом всі нові завдання, навчання. Активність принесе бонуси і увагу з боку керівництва.
Козеріг
Добрий місяць, щоб проявити себе з кращої сторони в роботі. Налагодяться стосунки з керівництвом і колегами.
Водолій
Результат принесе те, над чим Ви дуже довго працювали. Робота порадує хорошими подіями. Зміцнення своїх позицій як фахівця.
Риби
Вас чекає відмінний місяць у роботі. Керівництво прихильно, можливий прибуток, успішне вирішення виниклих раніше труднощів. У роботі Вас чекає успіх.
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