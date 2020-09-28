Гороскоп Таро на жовтень всім знакам Зодіаку: кого чекають великі досягнення

Гороскоп Таро на жовтень 2020 розповість всім знакам Зодіаку про перспективи досягти висот в роботі і кар'єрі. Карти підкажуть, в якому напрямку краще рухатися, а чого варто остерігатися в епіцентрі осені.

Прогноз на жовтень для кожного з нас склала прославлений український таролог Олена Саламандра.

Овен

Бійтеся конкуренції, з'ясування відносин. Вам доведеться відстоювати свою позицію в роботі, і це зміцнить Ваш професіоналізм. Відмінний час проявити інтелект, витримку, холоднокровність.

Телець

Вас жовтень порадує стабільністю в роботі, зміцненням позицій. Ваша відданість і завзятість будуть оцінені керівництвом.

Близнюки

Ви опинитеся під пильною увагою керівництва. Варто обходити спірні ситуації, уникати відкритих конфліктів. Будьте уважніше до документів, грошей, професійних завдань.

Рак

Проявіть себе з кращого боку на роботі. Місяць подарує масу несподіваних шансів на успіх у кар'єрі. Нові починання, проекти чекає удача.

Лев

У роботі активність, ініціатива принесе бонуси, прихильність з боку керівництва. Сміливо починайте нові справи, беріться за перспективні завдання і проекти.

Діва

Роботи буде багато, ця сфера життя потребує найбільше часу і уваги, але праця буде винагороджена грошовим бонусом і похвалою з боку керівництва.

Терези

Періоди продуктивності, успіху будуть чергуватися з періодами конфліктів, сумнівів. Не приймайте важливих рішень, краще відкласти їх на наступний місяць.

Скорпіон

Місяць принесе стреси і конфлікти в роботі. Неправильні рішення, стосунки відійдуть у минуле, але це може бути нелегко.

Стрілець

Приготуйтеся до несподіваних шансів проявити себе в роботі. Увінчаються успіхом всі нові завдання, навчання. Активність принесе бонуси і увагу з боку керівництва.

Козеріг

Добрий місяць, щоб проявити себе з кращої сторони в роботі. Налагодяться стосунки з керівництвом і колегами.

Водолій

Результат принесе те, над чим Ви дуже довго працювали. Робота порадує хорошими подіями. Зміцнення своїх позицій як фахівця.

Риби

Вас чекає відмінний місяць у роботі. Керівництво прихильно, можливий прибуток, успішне вирішення виниклих раніше труднощів. У роботі Вас чекає успіх.

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