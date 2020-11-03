ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Холодно і дощі: яким областям з погодою зовсім не пощастить

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 06:31
Холодно і дощі: яким областям з погодою зовсім не пощастить Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в декількох регіонах буде мерзенна і мокра

Погода в Україні у вівторок, 3 листопада, очікується похмура, дощова і холодна в багатьох регіонах країни. Місцями дощі будуть сильними.

Погода на сході країни буде нерівномірна. Дощі пройдуть у Харкові, Луганській, Донецькій областях, а в інших буде сухо. Нічна температура повітря становитиме +5 +7 градусів, вдень очікується від +10 до +13 градусів.

У південних областях буде переважно сухо, але похмуро. Вночі в регіоні +5 +7 градусів, вдень від +10 до +12 градусів. В Криму пройде невеликий короткочасний дощ, вночі +5 +7 градусів, вдень прогріється до +12 +14 градусів.

На півночі країни без опадів, хмарно. Нічна температура коливатиметься в межах +5 +7 градусів, денна – від +10 до +12 градусів.

Захід країни накриє дощами, місцями сильними, які будуть йти й в нічний, і в денний час. Температура повітря вночі +5 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують суху погоду, невелику хмарність. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень очікується від +10 до +12 градусів.

У Києві 3 листопада буде сухо, опади не прогнозуються. Можлива невелика хмарність. Вночі +5 +7 градусів, вдень очікується від +9 до +11 градусів.

Холодно і дощі: яким областям з погодою зовсім не пощастить

Карта погоди в Україні на вівторок, 3 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, яка буде зима в Україні в цьому році.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз погоди в Україні на листопад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ