Холодно и дожди: каким областям с погодой совершенно не повезет
Погода в Украине в нескольких регионах будет мерзкая и мокрая
Погода в Украине во вторник, 3 ноября, ожидается пасмурная, дождливая и холодная во многих регионах страны. Местами дожди будут сильные.
Погода на востоке страны будет неравномерная. Дожди пройдут в Харькове, Луганской, Донецкой областях, а в остальных будет сухо. Ночная температура воздуха составит +5 +7 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов.
В южных областях будет преимущественно сухо, но пасмурно. Ночью в регионе +5 +7 градусов, днем от +10 до +12 градусов. В Крыму пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью +5 +7 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов.
На севере страны без осадков, облачно. Ночная температура будет колебаться в пределах +5 +7 градусов, дневная – от +10 до +12 градусов.
Запад страны накроет дождями, местами сильными, которые будут идти и в ночное, и в дневное время. Температура воздуха ночью +5 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов.
В центральных областях синоптики прогнозируют сухую погоду, небольшую облачность. Ночью от +5 до +7 градусов, днем ожидается от +10 до +12 градусов.
В Киеве 3 ноября будет сухо, осадки не прогнозируются. Возможна небольшая облачность. Ночью +5 +7 градусов, днем ожидается от +9 до +11 градусов.
Карта погоды в Украине на вторник, 3 ноября
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, какая будет зима в Украине в этом году.
А также рассказывали о том, что появился прогноз погоды в Украине на ноябрь.