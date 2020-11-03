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Холодно и дожди: каким областям с погодой совершенно не повезет

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 06:31
Холодно и дожди: каким областям с погодой совершенно не повезет Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в нескольких регионах будет мерзкая и мокрая

Погода в Украине во вторник, 3 ноября, ожидается пасмурная, дождливая и холодная во многих регионах страны. Местами дожди будут сильные.

Погода на востоке страны будет неравномерная. Дожди пройдут в Харькове, Луганской, Донецкой областях, а в остальных будет сухо. Ночная температура воздуха составит +5 +7 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов.

В южных областях будет преимущественно сухо, но пасмурно. Ночью в регионе +5 +7 градусов, днем от +10 до +12 градусов. В Крыму пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью +5 +7 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов.

На севере страны без осадков, облачно. Ночная температура будет колебаться в пределах +5 +7 градусов, дневная – от +10 до +12 градусов.

Запад страны накроет дождями, местами сильными, которые будут идти и в ночное, и в дневное время. Температура воздуха ночью +5 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют сухую погоду, небольшую облачность. Ночью от +5 до +7 градусов, днем ожидается от +10 до +12 градусов.

В Киеве 3 ноября будет сухо, осадки не прогнозируются. Возможна небольшая облачность. Ночью +5 +7 градусов, днем ожидается от +9 до +11 градусов.

Холодно и дожди: каким областям с погодой совершенно не повезет

Карта погоды в Украине на вторник, 3 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили, какая будет зима в Украине в этом году.

А также рассказывали о том, что появился прогноз погоды в Украине на ноябрь.

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