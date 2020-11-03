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Холодно і дощі: яким областям з погодою зовсім не пощастить

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в декількох регіонах буде мерзенна і мокра

Погода в Україні у вівторок, 3 листопада, очікується похмура, дощова і холодна в багатьох регіонах країни. Місцями дощі будуть сильними.

Погода на сході країни буде нерівномірна. Дощі пройдуть у Харкові, Луганській, Донецькій областях, а в інших буде сухо. Нічна температура повітря становитиме +5 +7 градусів, вдень очікується від +10 до +13 градусів.

У південних областях буде переважно сухо, але похмуро. Вночі в регіоні +5 +7 градусів, вдень від +10 до +12 градусів. В Криму пройде невеликий короткочасний дощ, вночі +5 +7 градусів, вдень прогріється до +12 +14 градусів.

На півночі країни без опадів, хмарно. Нічна температура коливатиметься в межах +5 +7 градусів, денна – від +10 до +12 градусів.

Захід країни накриє дощами, місцями сильними, які будуть йти й в нічний, і в денний час. Температура повітря вночі +5 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +14 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують суху погоду, невелику хмарність. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень очікується від +10 до +12 градусів.

У Києві 3 листопада буде сухо, опади не прогнозуються. Можлива невелика хмарність. Вночі +5 +7 градусів, вдень очікується від +9 до +11 градусів.

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Карта погоди в Україні на вівторок, 3 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили, яка буде зима в Україні в цьому році.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз погоди в Україні на листопад.

Прогноз погоди
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