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Йдемо вперед, до весни: Діденко дала детальний прогноз погоди на понеділок

Автор: Анна Кисельова

Синоптик Наталка Діденко уточнює, що циклон переміститься в інші області України

Погода в Україні 2 листопада буде дощовою і прохолодною. Циклон, який у неділю поливав західні області нашої країни, вже в понеділок подарує опади жителям сходу. Які регіони опиняться під ударом негоди, синоптик Наталка Діденко уточнила у своєму прогнозі в Facebook.

"Не розкисаємо, йдемо вперед, до весни) 2 листопада циклон, який крутився над усією Україною і перший довів нам, що пізня осінь все ж прийшла, зміститься східніше і зумовить дощі лише на Лівобережжі України. Карта. Решта території України побуде без опадів. Та ж карта", - пише синоптик.

Погода в Україні 2 листопада (фото: facebook.com/tala.didenko)

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Температура повітря вночі та вдень в понеділок не буде сильно відрізнятися.

"Вночі +5... +9 градусів, на Заході 0... +5 градусів. Протягом дня в Україні очікується +8... +12 градусів, на півдні +9... +14 градусів. У столиці 2 листопада без опадів, температура повітря +8... +10 градусів", - прогнозує Діденко.

Також синоптик уточнила, що на тижні опадів буде небагато, температура буде відчувати незначні коливання. Відчутне похолодання очікується орієнтовно тільки через тиждень.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

Також ми писали, що синоптики спрогнозували настання заморозків в Україні.

Прогноз погоди
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