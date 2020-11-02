Идем вперед, к весне: Диденко дала детальный прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине 2 ноября будет дождливой и прохладной. Циклон, который в воскресенье поливал западные области нашей страны, уже в понедельник подарит осадки жителям востока. Какие регионы окажутся под ударом непогоды, синоптик Наталья Диденко уточнила в своем прогнозе в Facebook.

"Не раскисаем, идем вперед, к весне) 2 ноября циклон, который крутился над всей Украиной, первый доказал нам, что поздняя осень все же пришла, сместится к востоку и приведет к дождям только на Левобережье Украины. Карта. Остальные территории Украины будут без осадков. Та же карта", - пишет синоптик.

Погода в Украине 2 ноября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха ночью и днем в понедельник не будет сильно разниться.

"Ночью +5… +9 градусов, на Западе 0… +5 градусов. В течение дня в Украине ожидается +8… +12 градусов, на юге +9… +14 градусов. В столице 2 ноября без осадков, температура воздуха +8… +10 градусов", - прогнозирует Диденко.

Также синоптик уточнила, что на неделе осадков будет немного, температура будет испытывать незначительные колебания. Ощутимое похолодание ожидается ориентировочно только через неделю.

Напомним, в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

Также мы писали, что синоптики спрогнозировали наступление морозов в Украине.