Йде похолодання і похмура погода: синоптик назвала нову дату

Погода в Україні знову почне змінюватися в бік похолодання

Погода в Україні найближчими днями буде теплою, але місцями похмурою. Температура повітря почне знижуватися вже в неділю.

Дощі очікуються тільки на півночі країни в Харківській області. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вихідні. 24-25 жовтня в більшості областей України очікується погода без опадів, лише в суботу на Півночі та в Харківській області є ймовірність невеликих дощів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, помірний", - повідомила синоптик.

Вона попередила, що в суботу температура повітря буде високою, а в неділю вже почне опускатися.

"Температура повітря в суботу протягом дня +12 +18 градусів, трохи нижче, +11 +14 градусів, у Сумській області. На Півдні, звичайно, тепліше, +16 +22 градуси. У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів "з'їдуть" вниз на 2-4 градуси", - написала Діденко.

Карта погоди

У Києві на вихідних можливий невеликий дощ і також очікується зниження температури повітря.

"У Києві завтра буде хмарно, місцями навіть трохи з дощем, а от у неділю очікується чудова погода – сухо, з красивими ранковими туманами, вдень з сонечком. Температура повітря в суботу +16 градусів, у неділю +14 градусів. Початок наступного тижня в Україні обіцяє бути сухим, хіба що буде прикрашатися ранковими серпанками та туманами", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про негоду й дощі.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз погоди в Україні на день виборів.