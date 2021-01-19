Йде на поступки: півфіналіст "Холостячки" розкрив подробиці відносин Еллерта з Мішиною

Андрій Рибак знає майже все про пару Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта, адже останній – його найкращий друг, хоч чоловікам і довелося боротися на проекті Холостячка за кохання однієї жінки. Про закулісся шоу, своїх почуттях до головної героїні і нинішніх стосунках пари актриси і її обранця він розповів шанувальникам реаліті.

Так, в інтерв'ю для YouTube-каналу "Олицкая" Андрій зізнався, що ще перед стартом Холостячки Ксенія забанила його в соцмережі – жарт радіоведучого їй здався образливим. Саме тому він боявся, що їх відносини на реаліті можуть не скластися.

"Мені здалося, що буде складно і у нас з нею не зв'яжеться діалог. Але в живому спілкування якось по-іншому все склалося, ми швидше знайшли спільну мову. Досвід, отриманий в спілкуванні з дівчатами, я, звичайно, використовував", – зізнався Андрій і навів приклад подарунка з двома коробками, який він зробив актрисі на першій зустрічі.

Андрій Рибак зумів справити враження на Ксенію Мішину(фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Я не зовсім розумів, хто вона. Потім вже я промоніторив і дізнався, що вона вже впізнавана жінка, і ставлення стало інше, серйозніше", - пояснив Андрій.

Радіоведучий зізнався, що хотів інтиму з актрисою. Максимальне зближення у них сталося під час побачення в Карпатах в чані, де вони разом приймали водні процедури і навіть поцілувалися.

"Якщо говорити про сексуальний потяг до Ксенії Мішиної, то він був присутній. Але чи думав я на тому побаченні: от вилізти з чана і, напевно, піти відразу займатися сексом. Ні, я так не думав. Тоді для мене були інші пріоритети: сподобається, налагодити спілкування", - згадує Рибак.

Інтиму з актрисою у Андрія не було, але почуття до Ксенії він відчував справжні.

"Це були теплі почуття. Вони в якийсь момент почали розвиватися. Якась симпатія, закоханість, симпатія 100%", - охарактеризував своє ставлення до актриси на проекті ведучий.

Боротьба за одну дівчину не зіпсувала дружбу Андрія і Олександра (фото: instagram.com/rybak_sydney)

За словами Андрія, у Олександра Еллерта і Ксенії досить сильні почуття, і Андрій це одразу помітив. З актрисою він нормально спілкується, з кращим другом також підтримує близькі стосунки, хоч на проекті елемент конкуренції між ними існував.

"У нас в якийсь момент були непорозуміння, але потім ми їх вирішили. І потім все було рівно. Була конкуренція в плані, ось, за тобою заїхали забрати на побачення, а в тебе два поспіль. Але це більше було як жарт. Якоїсь заздрості, ревнощів не було", – зізнався Андрій.

Також півфіналіст Холостячки дав прогноз стосункам Еллерта і Мішиної та розповів, як в їх парі йдуть справи зараз.

"Я думаю, що цей союз цілком може проіснувати все їх життя, якщо вони все правильно зроблять. Я думаю, що Ксюша більш вимоглива, але видно, що Саша більш іде на поступки, ніж він це робив раніше. Він вибрав ту модель поведінки, яка йому зручна. Я б, напевно, так не робив. Тому вибір, в підсумку, правильний", – переконаний Андрій.

Андрій розповів про продовження стосунків Ксенії та Олександра за проектом

Нагадаємо, що раніше Андрій Рибак висловився про чутки щодо своєї орієнтації.