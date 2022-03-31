Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни

"Навіть ті, хто перебуває у відносній безпеці, вважають недоречним піти на манікюр, випити каву зі знайомими у милій кафешці, купити косметику, любити себе, інших та життя", - коментує експертка.

За її словами, важливо розуміти, що на війні життя не зупиняється.

"Найголовніша перемога для вас - це вийти живим та психологічно стабільним. Ранкова рутина, медитації, приємне спілкування, перегляд фільмів - це основа нашого психологічного здоров'я та стабільності. Відмова від усього цього - те ж саме, що зупинка життя", - пояснює Олена.

Психолог наголошує: зараз кожен потребує хоча б шматочок радості, адже саме цього нам не вистачає.

Але при цьому є важливе зауваження.

"Чи потрібно це транслювати у соцмережах? Навряд чи це хороша ідея, адже більшість із нас болісно вразливі і до чужого горя, і до чужої радості. Все, що ви робитимете з турботою про себе, - це виключно ваша історія. Не варто з нею ділитися в момент, коли багато хто відрізаний від простих атрибутів нормального життя", - зауважує Адамова.

Отож. Слід продовжувати жити.

"Адже якщо не навчитися шукати радості під час війни, як ми знайдемо її після? Це важливі сенси, які дозволять кожному рухатись вперед і виживати", - резюмує психолог.