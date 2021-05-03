Ірина Білик зізналася, від чого може померти

У це важко повірити, але знаменитість ніколи не водила автомобіль і дуже побоюється це робити. У Білик з'являється страшне передчуття, що вона може розбити транспортний засіб, а також травмуватися і навіть померти.

"Мені здається, що коли я сяду за кермо, я відразу розіб'ю машину і, звичайно, розіб'юся сама", - поділилася страхами Ірина.

У зірки є три машини й особистий водій, якому вона довіряє авто.

На автомобілі Nissan співачка забирає молодшого сина з дитячого садка і возить його на прогулянку.

Також у неї є електрокар Tesla Model 3. Дане авто коштує 55 тисяч доларів і їй його подарував близький друг. Співачка заявила, що це самий її улюблений автомобіль. У ньому вона себе відчуває "як в кораблі".

Білий бус Mersedes співачка використовує під час своїх гастролей. У ньому встановлені зручні крісла і є навіть місце, щоб поспати.

Ірина Білик розповіла про свої страхи (відео: YouTube)