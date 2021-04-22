Штучні веснянки і шкіра дельфіна: головні тенденції макіяжу 2021

Тенденції макіяжу 2021 - різнопланові, але, тим не менш, можна виділити ключові напрямки, щоб мейкап виглядав стильно і актуально.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Файіла Еспібі.

"Сьогодні пропоную взяти на замітку тенденції з beauty-індустрії", - написала вона.

Тенденції макіяжу 2021

1. Штучні веснянки - топові блогери фанатіють від цього тренда.

2. Ефект вологих губ - теж велика любов insta girlzzzzz.

3. Класичний чіткий контур губ, нанесений олівцем, привіт з 90-х-фетиш сестер Кардашьян.

4. Акуратні, практично непомітні, стрілки або повна протилежність - яскраві і насичені кольори.

5. Ілюзія свіжого обличчя, незайманого декоративною косметикою-як і раніше в топі переваг красунь.

6. Сяюча / мерехтлива шкіра, "вологий" макіяж або шкіра дельфіна-популярність якого злетіла до небес після модного показу Gucci ще в 2010 році (!).

"До речі, не всі фахівці поділяють захоплень щодо даного make up. Деякі вважають, що фішка з вологим сяйвом вже зжила себе і перейшла в розряд антитрендів. Але вибір залишається за вами", - порадила стиліст.

7. Неонові тіні - довгограючий тренд на руку любителькам beauty-експериментів.

Як нафарбуватися в 2021 році (фото: instagram.com/faila_spb)