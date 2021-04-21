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Виглядає дорого і робить стрункою: стиліст назвала найактуальніший тренд сезону

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 11:03
Виглядає дорого і робить стрункою: стиліст назвала найактуальніший тренд сезону Тренд, який тримається декілька сезонів (instagram.com/tatvolkova)
Автор: Тетяна Турчанікова

Цей тренд - один з найактуальніших вже не перший рік. Він дуже "носибельний" і не здає позиції в новому сезоні.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.⁣⠀⠀

Монохром - принцип складання образів, заснований на використанні різних відтінків одного і того ж кольору, розповіла Тетяна.

"Молочний - беж - коричневий. Мишачий - середній, сірий - графітовий. Різні відтінки рожевого, блакитного, червоного, бордо. Ну, ви зрозуміли. Для прикладу я використовую беж і пастельні тони. Весна, хочеться світлого. Але це не обов'язково", - підкреслила Волкова. Виглядає дорого і робить стрункою: стиліст назвала найактуальніший тренд сезонуВиглядає дорого і робить стрункою: стиліст назвала найактуальніший тренд сезону

Приклади монохромних луків (фото: instagram.com/tatvolkova)

Чому монохром знову актуальний - плюси⁣ тренда⁣⠀

  • "Ну, по-перше, це красиво. ⁣⁣
  • По-друге, монохром у світлому виконанні (бежевий, сірий) виглядає дорого. Це психологія в чистому вигляді. Прийнято вважати, що забезпечені люди менше орієнтовані на практичність речей і між практичністю і естетикою можуть собі дозволити обирати друге.⁣⁣

Відразу відповім на аргументи "проти" прихильників практичності. По-перше, світло-сірий, бежевий і темні тони брудняться приблизно однаково. По-друге, всьому своє місце. Ходити в цьому всьому в пісочницю з дитиною не обов'язково. А "в люди" - чому б і ні?⁣⁣⠀

  • По-третє, монохром зводить до мінімуму контрасти кольору по горизонталі в образі. Відповідно, в монохромно ви будете виглядати вищими і стрункішими. А ноги при низькому контрасті поясний виріб / взуття - довше", - підсумувала стиліст.

Нагадаємо, стиліст розповіла, яке взуття на піку популярності влітку 2021.

Читайте також: як вибрати брюки по типу фігури.

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