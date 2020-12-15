Стало відомо, яким буде курс долара в 2021 році

Курс долара в Україні в 2021 році становитиме 29,1 грн - саме на такій цифрі ґрунтується державний бюджет на наступний рік. Кабінет міністрів погодив цей показник з Національним банком.

Відзначимо, що це один з найбільш песимістичних прогнозів на 2021 рік. Адже, наприклад, у МВФ прогнозують, що українська національна валюта буде на рівні 28,12 грн за долар.

Мінекономіки також дало прогноз курсу долара до гривні на наступний рік. І, відповідно до проєкту "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", обмінний курс на кінець року опуститься до 28,8 грн.

До слова, в 2019 році уряд закладав в бюджет-2020 середній курс гривні до долара 27 грн (в першому читанні проєкту закладався курс 28,2 грн за долар).

Середній курс долара в Україні на 15 грудня

Головні показники бюджету України на 2021 рік:

доходи - 1,092 трлн грн

витрати - 1,328 трлн грн

дефіцит бюджету зменшили з 6% до 5,5% ВВП

Пріоритети бюджету на 2021 рік

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