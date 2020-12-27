Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили найважливішу королівську традицію на Різдво

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям порахували, що привітання британців з Різдвом у 2020 році буде неетичним на тлі скасування обіцяного ослаблення карантину у цей день. Представники королівської сім'ї замість цього подякували всім працівникам ключових галузей, задіяним у боротьбі з пандемією COVID-19, та членам їх сімей. Про це герцоги написали на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter.

На Різдво, 25 грудня, королівська сім'я відмовилася вітати британців з Різдвом через різке введення жорстких карантинних обмежень з 20 числа місяця.

"Бажати щасливого Різдва в цьому році якось неправильно, тому ми бажаємо, щоб 2021 рік був кращим", — написали в Twitter Вільям і його дружина.

Також вони відзначили, що в цей день думають про тих, хто змушений проводити головне свято року в самоті, тих, хто оплакує померлих, і тих, хто прямо зараз знаходиться в "червоних зонах" і бореться за життя хворих з новою коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська розповіла про подробиці зустрічі з герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон.

А також розповідали про те, що стало відомо, де президент Володимир Зеленський та його родина будуть святкувати Новий рік.