Клієнт знаходить дешевше: екс-дружина Богдана на "Холостяку" розкрила недоліки своєї професії

Дівчата зібралися у вітальні будинку, де живуть на проекті. Їм було доручено розповісти трохи про сферу, в якій працюють. Анна поскаржилася на клієнтів, які збігають, коли знаходять варіанти подешевше.

"Мені не подобається, що довгий час підбираєш варіанти клієнта, клієнт знаходить дешевше і зістрибує", - зачитав слова з записки від Анни ведучий Григорій Решетник.

Як виявилося, дівчина працює в туристичному агентстві і дуже не любить, коли викладається на повну, а в результаті клієнт знаходить доларів на 30-50 дешевше і вибирає тур в іншому агентстві.

"У другій серії Гриша придумав цікаву гру для нас, що нам не подобається в наших професіях, і я відповіла", - підписала відео Ганна.

Анна Богдан розповіла про недоліки своєї професії

Анна не приховує свого минулого, і в першому ж випуску розповіла про свої стосунки з Андрієм Богданом.

"Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала "так", - зізналася вона.

Зазначимо, що одинадцятому "Холостяку" Михайлу 31 рік, він з Харкова, і є засновником логістичної компанії.