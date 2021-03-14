Клопотенко поскаржився на зроблені вії і брови: досі не можу відмити

Каменем спотикання для ресторатора став яскравий макіяж. До такого повороту він точно був не готовий. А ось розлучитися з рослинністю на обличчі Клопотенко відмовився - борода прозирала навіть через товстий шар гриму.

Відчував він себе зовсім не Леді Гагою, а справжнісінькою Вєркою Сердючкою.

"В кадрі я тут тупо Вєрка Сердючка. І йдеш і всім кажеш, ні-ні я Леді Гага. Це було дуже дивно. Але Леді Гага вона в цілому - то дівчина, то не дівчина. Така вона незрозуміла. І я такий трохи. Ми обидва такі незрозумілі і у нас дуже схожі енергетичні рівні, ці всі рухи, хаос. І мені стало так круто, я відчув, що це я", - ділиться враженнями Клопотенко.

Євген Клопотенко в образі Леді Гаги на "Ліпсінк батл" (скріншот)

Для максимального перетворення в американську зірку кулінару довелося влізти в панчохи, начепити накладні груди і встати на каблуки. Якщо з цим він впорався, то макіяж остаточно його збентежив.

"Коли я вже надів костюм, я вже йшов на сцену, мені кажуть: "А макіяж?". Я кажу: "Який макіяж"? І мені зробили такі брови, вії, які я досі не можу відмити", - додав переможець "МастерШеф".

Євген Клопотенко став Леді Гагою з її "Poker face"

Відзначимо, що в другому зірковому батлі Євген Клопотенко бився з психологом Наталією Холоденко. Кулінар переміг і пройшов на наступний етап.

Всесвітньо відоме шоу стартувало в Україні 6 березня. Організатори обіцяють участь 36 селебретіс, які будуть перевтілюватися в образи знаменитих артистів, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені. Ведучими проекту стали Потап і Тіна Кароль.