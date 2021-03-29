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Королева Єлизавета II "відкинула" Меган Маркл і принца Гаррі

Автор: Світлана Мащенко

Принц Гаррі і Меган Маркл під час життя при королівському палаці горіли бажанням брати активну участь у житті й діяльності сім'ї. Але королева Єлизавета II відкинула ініціативи молодої амбітної пари.

Про це пише британський таблоїд Express.

За словами королівського кореспондента Vanity Fair Кеті Ніколл, королева відкинула пропозицію принца Гаррі і Меган Маркл брати участь у "перестановках" на робочому місці в палаці. Герцоги Сассекські хотіли внести свіжий подих у ритм життя королівської родини, але їх ініціативи були відкинуті.

"Гаррі і Меган дуже хотіли б взяти участь в обговоренні того, як палац може стати більш ефективним місцем роботи, - каже Ніколл. - Але у мене таке відчуття, що все це вирішувалося всередині компанії. Про це дбають придворні під наглядом королеви і членів королівської сім'ї".

Після того, як Меган і Гаррі висунули ряд звинувачення проти сім'ї, в тому числі і в расизмі, королева ініціювала розслідування. При цьому Меган і Гаррі не запросили взяти участь у ньому.

"Я думаю, це дуже показово, що Меган і Гаррі не запросили брати участь у розслідуванні звинувачень у знущаннях проти Меган. Їх навмисно тримають на відстані від цього. Пара розірвала стосунки з палацом, з придворними..." - додала інсайдер.

Раніше ми писали, що з Меган Маркл досить жорстко поводилися під час життя при королівському палаці.

Також повідомлялося, що Меган Маркл подумує про політику і навіть розглядає варіант балотуватися в президенти США.

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Новини України Єлизавета IIМеган Маркл
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