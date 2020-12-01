RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Королеву Єлизавету II нахабно "обчистили" в палаці: сума викраденого вражає

Автор: Людмила Жукова

37-річний буфетник обікрав британську королеву

Королеву Єлизавету II нахабно обікрав співробітник, що працює в її будинку. Злодієм виявився 37-річний буфетник Адамо Канто. Зловмисник скористався наданою довірою, крав речі з палацу і продавав їх. Всього він обчистив сім'ю на 100 тисяч фунтів.

Як повідомляє BBC, Канто зізнався, що виніс з Букінгемського палацу вісім десятків речей загальною вартістю сто тисяч фунтів стерлінгів. Зокрема, медалі та цінні сімейні фотографії з автографами.

Половину вкраденого слуга "штовхав" на аукціонах в мережі. Там і побачили речі представники палацу і забили тривогу.

Більшість речей Канто вкрав під час весняного карантину, коли в королівському палаці майже нікого не було. Зараз цю справу розглядає суд.

до Речі, викраденими виявилися фотографії членів сім'ї королеви — принців Вільяма та Гаррі, а також дружини Вільяма Кейт Міддлтон.

Зазіхнув злодій і на речі придворних. Вломившись в їхні кімнати, він присвоїв цінну медаль, яка належала Головному Економові Букінгемського палацу — віце-адміралу Джонстону-Берту.

Зараз нахабу випустили під заставу, але йому загрожує термін за гратами.

Раніше ми писали також, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Єлизавета II