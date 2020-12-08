RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Коронавірус, Холостячка і смерть Свинки Пеппи: що українці найчастіше шукали в Google

Автор: Дмитрий Войналович

Коронавірус, Зараза, свята 2020, пульсоксиметр, Холостячка - ці слова в 2020 році українці найчастіше шукали в Google.

Як розповіли в прес-службі Google, цього року українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з COVID-19 - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 році став "коронавірус". Також у першу десятку увійшли запити "коронавірус рекомендації", "симптоми коронавірусу" і "карантин в Україні".

Крім того, в поточному році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка.

А дивилися, судячи по запитам, українці найчастіше фільми "Зараза" і "Малефісента 2", а також серіали "Паперовий будинок" і "Спіймати Кайдаша".

"Купівлею року" в Україні стали "медичні маски", крім того, українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 й картину за номерами.

В категорії "Книги" перше місце посів роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". У першу десятку також потрапили "Гордість і упередження", "Відьмак", "1984" і "Воно".

Пропонуємо вам весь список найпопулярніших Google-запитів 2020 році в Україні (запити наведено мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити

  • Коронавирус
  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

Персона

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш

Втрати

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
  • Диего Марадона
  • Чедвик Боузман
  • Армен Джигарханян
  • Настя Тропицель
  • Джордж Флойд
  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

Фільм

Трейлер фільму "Зараження"

  • Заражение
  • Малефисента 2
  • После 2
  • Холодное сердце 2
  • Скажене весілля 2
  • Джентльмены
  • Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  • Паразиты
  • Отель “Белград”
  • Форд против Феррари

Серіал

  • Бумажный дом
  • Спіймати Кайдаша
  • Ведьмак
  • Игра на выживание
  • Ход королевы
  • Постучись в мою дверь
  • Перевал Дятлова
  • Ничто не случается дважды
  • Жестокий Стамбул
  • Содержанки

ТВ-шоу

"Холостячка" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

  • Холостячка
  • Холостяк 10
  • Танці з зірками
  • Оскар 2020
  • Супермама
  • Супер топ-модель по-українськи
  • Голос країни 2020
  • Евровидение 2020
  • Від пацанки до панянки
  • Наречена для тата

Купівля

  • Маска медицинская
  • Пульсоксиметр
  • Респиратор
  • iPhone 12
  • Антисептик
  • Глицерин
  • Парацетамол
  • Картина по номерам
  • Кварцевая лампа
  • Кислородный концентратор

Питання: "Що таке?/Что такое?"

  • что такое пандемия
  • что такое коронавирус
  • что такое локдаун
  • что такое дефолт
  • что такое ауф
  • что такое снюс
  • что такое краш
  • что такое кринж
  • что такое карантин выходного дня
  • что такое чрезвычайное положение

Питання: "Як?/Как?"

  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как передается коронавирус
  • как правильно носить маску
  • как умерла Свинка Пеппа
  • как выйти замуж
  • как вернуть обоняние
  • как сделать всё хорошо
  • как удалить аккаунт в инстаграм

Питання: "Чому?/Почему?"

  • почему горит Австралия
  • почему растет доллар
  • почему нельзя дарить часы
  • почему не работает тик ток
  • почему выбивает вайбер
  • почему болит грудь
  • почему хасиды едут в Умань
  • почему нельзя спать напротив зеркала
  • почему уволили Богдана
  • почему в Италии так много заболевших

Книга

  • Маленькі жінки (Луїза Мей Олкотт)
  • 365 днів (Бланка Ліпінська)
  • Гордість і упередження (Джейн Остін)
  • Відьмак (Анджей Сапковський)
  • Хлопчик в смугастій піжамі (Джон Бойн)
  • 1984 (Джордж Оруелл)
  • Друге життя Уве (Фредрік Бакман)
  • Воно (Стівен Кінг)
  • Таймлесс. Жовта книга (Керстін Гір)
  • Після (Анна Тодд)

Раніше ми писали, що Google присвятив неймовірно красивий дудл всесвітньо відомої українці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України GoogleХолостячка