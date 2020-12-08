Коронавирус, Холостячка и смерть Свинки Пеппы: что украинцы чаще всего искали в Google

Коронавирус, заражение, праздники 2020, пульсоксиметр, холостячка - эти слова в 2020 году чаще всего украинцы искали в Google.
Как рассказали в пресс-службе Google, в уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с COVID-19 - самым популярным поисковым запросом 2020 году стал "коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "коронавирус рекомендации", "симптомы коронавируса" и "карантин в Украине".
Кроме того, в уходящем году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию про Алексея Навального, Джо Байдена и Александра Лукашенко.
А смотрели, судя по запросам, украинцы чаще всего фильмы "Заражение" и "Малефисента 2", а также сериалы "Бумажный дом" и "Спіймати Кайдаша".
"Покупкой года" в Украине стали "медицинские маски", кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.
В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали "Гордость и предубеждение", "Ведьмак", "1984" и "Оно".
Предлагаем вам весь список самых популярных Google-запросов 2020 году в Украине (запросы приведены на языке оригинала):
Самые популярные запросы
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Персона
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
Потери
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Фильм
Трейлер фильма "Заражение"
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 2
- Джентльмены
- Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель “Белград”
- Форд против Феррари
Сериал
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
ТВ-шоу
"Холостячка" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
- Холостячка
- Холостяк 10
- Танці з зірками
- Оскар 2020
- Супермама
- Супер топ-модель по-українськи
- Голос країни 2020
- Евровидение 2020
- Від пацанки до панянки
- Наречена для тата
Покупка
- Маска медицинская
- Пульсоксиметр
- Респиратор
- iPhone 12
- Антисептик
- Глицерин
- Парацетамол
- Картина по номерам
- Кварцевая лампа
- Кислородный концентратор
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- что такое пандемия
- что такое коронавирус
- что такое локдаун
- что такое дефолт
- что такое ауф
- что такое снюс
- что такое краш
- что такое кринж
- что такое карантин выходного дня
- что такое чрезвычайное положение
Вопрос: "Як?/Как?"
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать всё хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм
Вопрос: "Чому?/Почему?"
- почему горит Австралия
- почему растет доллар
- почему нельзя дарить часы
- почему не работает тик ток
- почему выбивает вайбер
- почему болит грудь
- почему хасиды едут в Умань
- почему нельзя спать напротив зеркала
- почему уволили Богдана
- почему в Италии так много заболевших
Книга
- Маленькие женщины (Луиза Мэй Олкотт)
- 365 дней (Бланка Липинская)
- Гордость и предубеждение (Джейн Остин)
- Ведьмак (Анджей Сапковский)
- Мальчик в полосатой пижаме (Джон Бойн)
- 1984 (Джордж Оруэлл)
- Вторая жизнь Уве (Фредрик Бакман)
- Оно (Стивен Кинг)
- Таймлесс. Рубиновая книга (Керстин Гир)
- После (Анна Тодд)
Ранее мы писали, что Google посвятил невероятно красивый дудл всемирно известной украинке.