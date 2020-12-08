Коронавирус, Холостячка и смерть Свинки Пеппы: что украинцы чаще всего искали в Google

Коронавирус, заражение, праздники 2020, пульсоксиметр, холостячка - эти слова в 2020 году чаще всего украинцы искали в Google.

Как рассказали в пресс-службе Google, в уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с COVID-19 - самым популярным поисковым запросом 2020 году стал "коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "коронавирус рекомендации", "симптомы коронавируса" и "карантин в Украине".

Кроме того, в уходящем году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию про Алексея Навального, Джо Байдена и Александра Лукашенко.

А смотрели, судя по запросам, украинцы чаще всего фильмы "Заражение" и "Малефисента 2", а также сериалы "Бумажный дом" и "Спіймати Кайдаша".

"Покупкой года" в Украине стали "медицинские маски", кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали "Гордость и предубеждение", "Ведьмак", "1984" и "Оно".

Предлагаем вам весь список самых популярных Google-запросов 2020 году в Украине (запросы приведены на языке оригинала):

Самые популярные запросы

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Персона

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

Потери

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Фильм

Трейлер фильма "Заражение"

Заражение

Малефисента 2

После 2

Холодное сердце 2

Скажене весілля 2

Джентльмены

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2

Паразиты

Отель “Белград”

Форд против Феррари

Сериал

Бумажный дом

Спіймати Кайдаша

Ведьмак

Игра на выживание

Ход королевы

Постучись в мою дверь

Перевал Дятлова

Ничто не случается дважды

Жестокий Стамбул

Содержанки

ТВ-шоу

"Холостячка" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Холостячка

Холостяк 10

Танці з зірками

Оскар 2020

Супермама

Супер топ-модель по-українськи

Голос країни 2020

Евровидение 2020

Від пацанки до панянки

Наречена для тата

Покупка

Маска медицинская

Пульсоксиметр

Респиратор

iPhone 12

Антисептик

Глицерин

Парацетамол

Картина по номерам

Кварцевая лампа

Кислородный концентратор

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

что такое пандемия

что такое коронавирус

что такое локдаун

что такое дефолт

что такое ауф

что такое снюс

что такое краш

что такое кринж

что такое карантин выходного дня

что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Як?/Как?"

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Вопрос: "Чому?/Почему?"

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Книга

Маленькие женщины (Луиза Мэй Олкотт)

365 дней (Бланка Липинская)

Гордость и предубеждение (Джейн Остин)

Ведьмак (Анджей Сапковский)

Мальчик в полосатой пижаме (Джон Бойн)

1984 (Джордж Оруэлл)

Вторая жизнь Уве (Фредрик Бакман)

Оно (Стивен Кинг)

Таймлесс. Рубиновая книга (Керстин Гир)

После (Анна Тодд)

Ранее мы писали, что Google посвятил невероятно красивый дудл всемирно известной украинке.