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Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти

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Вівторок 27 липня 2021 19:09
Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти Краса починається зсередини (фото: instagram.com/jodiemcomer)
Автор: Тетяна Турчанікова

Красива сяюча шкіра - головний знак молодості і здоров'я, за яким багато хто "полює" в салонах краси у косметологів і заради якого вони готові колоти уколи і робити пілінги хоч щотижня.

Але, виявляється, щоб шкіра сяяла і без уколів краси, варто приділити увагу правильному харчуванню.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала рецепт простого соку, після якого шкіра почне світитися красою зсередини.

Сьогодні я розкрию секрет "соку краси". Цей прекрасний сік:

  • покращує стан шкіри - робить її сяючою і молодою;
  • зміцнює волосяну цибулину і нігтьову пластину. Стимулює ріст і посилення міцності, насичує вітамінами А і Е;
  • підсилює гостроту зору і надає очам блиск;
  • м'яко очищає організм, нормалізує вагу і покращує роботу внутрішніх органів.

Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяятиФрукти і зелень допоможуть шкірі стати ще красивішою (фото: pexels.com)

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Сік для красивої сяючої шкіри, рецепт

Інгредієнти для 1 порції:

- 300 гр гарбуза,

- 1 склянка обліпихи,

- 1 яблуко,

- 1 морква.

Приготування:

Пропустити через соковижималку всі інгредієнти - готово! Пити один-два рази на тиждень - цього вже достатньо, щоб помітити результат, запевнила нутриціолог.

Раніше нутриціолог назвала дієві засоби від похмілля, які дійсно працюють.

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