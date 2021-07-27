Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти
Красива сяюча шкіра - головний знак молодості і здоров'я, за яким багато хто "полює" в салонах краси у косметологів і заради якого вони готові колоти уколи і робити пілінги хоч щотижня.
Але, виявляється, щоб шкіра сяяла і без уколів краси, варто приділити увагу правильному харчуванню.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала рецепт простого соку, після якого шкіра почне світитися красою зсередини.
Сьогодні я розкрию секрет "соку краси". Цей прекрасний сік:
- покращує стан шкіри - робить її сяючою і молодою;
- зміцнює волосяну цибулину і нігтьову пластину. Стимулює ріст і посилення міцності, насичує вітамінами А і Е;
- підсилює гостроту зору і надає очам блиск;
- м'яко очищає організм, нормалізує вагу і покращує роботу внутрішніх органів.
Фрукти і зелень допоможуть шкірі стати ще красивішою (фото: pexels.com)
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Сік для красивої сяючої шкіри, рецепт
Інгредієнти для 1 порції:
- 300 гр гарбуза,
- 1 склянка обліпихи,
- 1 яблуко,
- 1 морква.
Приготування:
Пропустити через соковижималку всі інгредієнти - готово! Пити один-два рази на тиждень - цього вже достатньо, щоб помітити результат, запевнила нутриціолог.
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