Легкі гелі і масаж: косметолог розповіла, як змінити догляд за обличчям і тілом влітку

Догляд в літній період не потрібно міняти повністю, особливо - якщо всі засоби з рутини влаштовують на 100%. Але є основні правила по догляду за шкірою обличчя і тіла, які варто застосовувати в літній період.
Про це в своєму Instagram розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда косметологів і б'юті-експертів.
Як доглядати за шкірою обличчя влітку:
Кислоти і ретинол краще використовувати ввечері, вранці і вдень обов'язково наносити сонцезахисні засоби.
Вибирайте більш легкі текстури зволожуючих кремів.
Володарі жирної шкіри в літній час часто легко обходяться без кремів взагалі. Або вибирають засоби зовсім легких текстур: емульсії і гелі. У даній ситуації хороший тонер / міст або зволожуюча сироватка в поєднанні з легким сонцезахисним кремом з зволожуючими компонентами заповнюють вологу.