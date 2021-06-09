Легкие гели и массаж: косметолог рассказала, как поменять уход за лицом и телом летом

Уход в летний период не нужно менять полностью, особенно - если все средства из рутины устраивают на 100%. Но есть основные правила по уходу за кожей лица и тела, которые стоит применять в летний период.
Об этом в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов и бьюти-экспертов.
Как ухаживать за кожей лица летом:
Обладатели жирной кожи в летнее время часто легко обходятся без кремов вообще. Или выбирают средства совсем легких текстур: эмульсии и гели. В данной ситуации хороший тонер / мист или увлажняющая сыворотка в сочетании с легким солнцезащитным кремом с увлажняющими компонентами восполняют влагу.
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Как ухаживать за кожей тела летом: