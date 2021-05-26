Без ліків: дієтолог розповіла, як лікувати молочницю в домашніх умовах
Сьогодні кандидоз або "молочниця", як її ласкаво називають в народі, знайома дуже багатьом жінкам. При цьому лікування молочниці медикаментами - марне.
Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог та нутриціолог Катерина Йенсен.
Справа в тому, що флуконазол - протигрибковий препарат широкої дії, він є антибіотиком. Антибіотики вбивають бактерії і грибки. Всі і без розбору. І кандиду, і всі потрібні і корисні бактерії.
Звільняється місце - і найсильніші бактерії це місце займають. І немає ніяких гарантій, що ваша "хороша" мікрофлора виявиться сильнішою тієї ж "кандиди". Тому проблема через якийсь час може повернутися.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Як лікувати молочницю без медикаментів
Що саме ви можете зробити самі і без медикаментів, щоб забути про існування цієї зарази.
Крок 1. Прибрати всі фактори, які допомагають кандіді рости і жити.
Припинити напихати себе антибіотиками, стероїдами, гормональними препаратами (за винятком випадків абсолютної їх необхідності). Якщо у вас недостатня кислотність шлункового соку, то приймайте препарати, які стимулюють травлення (ферменти в капсулах, таблетки з соляною кислотою, гіркі рослини, типу руколи або кульбаби).
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Крок 2. Прибрати з раціону те, чим вона харчується:
- цукор і солодощі,
- рафіновані продукти,
- вироби з білого борошна,
- молоко і його похідні,
- продукти з високим вмістом дріжджів або цвілі (до них відносяться: випічка на дріжджах, спиртні напої, сири, сухофрукти, дині і кавуни, арахіс),
- виключити продукти, на які у вас алергія.
Крок 3. Підкріпіть сили організму вітамінними комплексами:
- 1 таблетка мультивітаміна в день,
- антиоксиданти, наприклад, 2 грами вітаміну С в день,
- лляна олія: 1 столова ложка на день під час сніданку.
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