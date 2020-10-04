Літня погода затримається, але з нюансом: синоптики уточнили прогноз

Згідно з оновленим прогнозом, погода в Україні 4 жовтня буде сонячною, теплою і сухою. Однак атмосферний фронт, що вирує у Європі, трохи зачепить Україну. Незначні опади очікуються в Закарпатській області. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру на неділю.

Як повідомляють синоптики, показники тепла в неділю будуть триматися на відносно високому рівні. В середньому в Україні очікується +20... +23 градуси. У деяких північних та східних регіонах – від +18 градусів. На півдні ж, навпаки, будуть спостерігатися максимальні показники - +21... +24 градуси протягом дня. Літня погода затримається і вночі. Рівень тепла сягатиме +8... +14 градусів.

При цьому, один з останніх теплих днів буде сонячним і сухим. Однак не скрізь – дощі очікуються в Закарпатській області.

Погода в Україні 4 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Також метеорологи попередили про пориви вітру та пожежну небезпеку в неділю.

"Вдень 4 жовтня у західних областях пориви вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий). 3-6 жовтня у східних областях та більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додали в Укргідрометцентрі.

Раніше ми писали, що синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз погоди на неділю. За її даними, в Україні буде тепло і ясно.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.