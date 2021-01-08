Особисті відносини наберуть висоту, а справи підуть в крутий поворот: астролог попередила про яскраву подію січня

Січень 2021 року стане дуже потужним і активним місяцем. Очікується кілька важливих астрологічних подій, які будуть сильно впливати на життя людей. Розслабитися буде неможливо і варто використовувати вплив планет для досягнень в особистих стосунках, в кар'єрі та бізнесі.

Прогноз на перший місяць року склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона повідомила, яка подія в січні може сильно вплинути на розвиток особистих відносин і розкутість у багатьох аспектах життя.

"8 січня дві планети змінюють знак - Меркурій переходить у Водолія, а Венера у знак Козоріг. У цей час, з 8 по 29 січня, проявляється максимальна свобода у сфері спілкування. Навіть сором'язливі люди трохи вивільнюються, стають більш безпосередніми, що позитивно вплине на переговори. На таких транзитах мозок стає допитливим і хочеться дізнатися про всі новинки та інформаційні технології, так само знайти неординарні засоби розв'язання проблем. В цей час мислення виходить за рамки звичного, часто з'являються парадоксальні ідеї, можуть несподівано змінитися плани", - розповіла астролог.

Вона додала, що дуже важливо в цей період не думати, що ви найбільш розумні та кмітливі, оскільки це призведе в пастку. Люди підсвідомо хочуть і чекають змін, і буде відчуватися, що ось-ось щось станеться незвичайне і бентежне.

"При такій аспектації планет в січні події не змусять себе чекати. У більш прокачаних особистостей розпочнеться період інсайдів і геніальних ідей", - додала Аріна Артуровна.

Крім того, 8 січня відбудеться інгресія Венери в знак зодіаку Козоріг. В такому положення планета пробуде до 1 лютого.

За словами астролога, якщо в цей час зав'яжуться романтичні стосунки, то з більшою ймовірністю можна говорити про серйозність намірів.

"Це час закріплення відносин, тому його можна використовувати для укладання будь-яких домовленостей щодо відносин і майна. Так само в цей період ви можете поцікавитися які плани у вашого партнера на ваше спільне майбутнє і підвести його до офіційної реєстрації, якщо це вам потрібно. До кінця місяця будуть прекрасні можливості, щоб познайомитися з метою серйозних намірів і довгострокового розвитку відносин. Це ж стосується і ділового співробітництва. Договір про спільну діяльність, укладений у цей час, обіцяє стабільність і тривалість відносин, удачу в бізнесі", - пояснила Аріна Артуровна.

Вона попередила, що такий аспект Венери по Козорогові може спровокувати романтичний зв'язок з начальником або може вказувати на зустріч з партнером старше за віком.

А от з іншого боку Венера в Козорізі може дати охолодження у відносинах, де спочатку було не все гладко. Причина невдоволення партнером, коханцем або діловим партнером Венера завжди знайде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог попередила про важливу подію в січні, яке може спричинити неприємності.

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