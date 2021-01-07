Марс у Тельці буде шаленим і агресивним: астролог попередила про небезпеку в січні

Січень 2021 року стане потужним, активним і навіть агресивним місяцем. Розслаблятися не буде часу і варто використовувати цей період для кар'єрних досягнень та бізнесу.

Прогноз на перший місяць зими склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона попередила про небезпеки, які підстерігають у січні.

"Січень має бути потужним, активним і навіть агресивним. Це сприятливо для кар'єрних досягнень і бізнесу, але несприятливо для здоров'я, екстриму і слабкодухих людей. Тому готуйте свої нерви та запасайтеся валеріаною, тому що емоції будуть литися через край", - спрогнозувала астролог.

З 7 січня почнеться Марс у Тельці, і ця подія затягнеться на цілий місяць. Цей період прекрасно підходить для розвитку і продуктивної діяльності, мистецтва, ручної праці, пластичної хірургії, салонів та косметології. Однак астролог попередила, що Марс у Тельці дуже любить гроші, але не любить напружуватися. Тому всі дії будуть розподілятися так, щоб при мінімумі зусиль був максимальний результат.

"Взагалі Марс у Тельці спокійний і врівноважений, але оскільки він буде вражений Юпітером, Сатурном і Ураном, то люди будуть мати неймовірно твердолобий і впертий характер, при опорі або зустрічі з якими-небудь перешкодами будуть ставати скаженими та моментально впадати в гнів і влаштовувати скандали", - додала Аріна.

А після 25 січня Марс утворює квадратуру до Юпітера, і неприборкані прагнення можуть призвести до плачевних наслідків. Аріна Артуровна порекомендувала придушувати в собі будь-яке прагнення взяти на себе більше, ніж ви в змозі реалізувати. Також варто уникати завдань, для здійснення яких у вас не вистачить навичок або досвіду.

"Не ризикуйте, якщо ви не можете дозволити собі втрату. Якщо ж ви будете холоднокровні, то подолаєте всі фізичні перешкоди, що виникли на шляху. Навіть якщо перемога буде не такою, якою вона представлялася вам, ви не підете з порожніми руками. Труднощі так само викличе Марс, вражений Сатурном до 25 січня, оскільки цей аспект ненависті та холоднокровного вбивці. В умілих руках він працює дуже феєрично та усуває конкурентів і вирішує непереборні ситуації. Для реалізації знадобиться ретельна підготовка, планування та організація — або з вашого боку, або з боку оточення. Так само протягом січня вас буде бити розрядом 220 вольтів – Марс у поєднанні з Ураном. Будьте готові до несподіваних поворотів, ситуацій і подарунків - як приємних, так і не дуже, все буде виходити від вашої передісторії. Буде спостерігатися загальна неврівноваженість, різкі перепади в активності, некерованість і непередбачуваність в поведінці. Різка зміна планів, конфлікти, розбіжності з друзями. Несподівані аварійні ситуації на дорогах, вдома і ламання техніки. А з іншого боку - несподіване розв'язання старих проблем. Аспект хороший для людей, що займаються у сферах IT, енергетиці, політиці та громадських організаціях", - спрогнозувала астролог.

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