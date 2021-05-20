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Зайві кіло підуть швидше: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб схуднути

Автор: Тетяна Турчанікова

Зазвичай, коли мова йде про схуднення, то звучить порада додати до свого раціону жири і овочі. Але існують конкретні продукти, які допоможуть вам швидше розлучитися з небажаними кілограмами.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Що їсти, щоб схуднути

  • Кориця

Всього 1/4 чайної ложки цієї спеції в день стабілізують рівень цукру в крові. На ділі це означає ситість на довгий час. Крім цього, кориця має властивість знижувати рівень холестерину в крові і підвищує метаболізм.

  • Горіх

За даними досліджень ті люди, хто з'їдає 80 грам горіхів в день, в цілому менше їдять, а крім цього, у них більш високий рівень метаболізму.

  • Грейпфрут

Половина грейпфрута після кожного прийому їжі стабілізує рівень інсуліну в крові і тому регулює апетит. Як наслідок - стабілізація і зниження ваги.

  • Перчик чилі

Містить речовину капсаїцин, яке знижує апетит і збільшує швидкість обміну речовин. Ви не тільки менше з'їсте, але і швидше все це переробите.

  • Корінь імбиру

Стимулює обмін речовин і сприяє швидкій циркуляції рідин в організмі, очищає тіло від шлаків і токсинів.

Що з'їсти, щоб скинути зайві кіло (фото: pexels.com)

  • Цитрусові всіх мастей

Через високий вміст вітаміну С сприяють кращому спалюванню жиру.

  • Ягода

Містять пектин, який обмежує здатність клітин накопичувати жир.

  • Банан

Містять у великих кількостях калій, який сприяє виведенню зайвої рідини з організму, а також збільшує швидкість обміну речовин.

  • Часник

Природний антибіотик, який регулює рівень цукру в крові, а значить - знижує апетит. Крім цього, часник збільшує метаболізм, що теж веде до зниження ваги.

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  • Жирна риба

Містить безліч незамінних жирних кислот Омега-3, які зменшують рівень протеїнових гормонів в тілі, що є однією з причин набору ваги.

  • Яйце

Завдяки правильному вмісту незамінних амінокислот в ідеальному поєднанні яйця надовго насичують при мінімумі калорійності, а значить - знижують ваш ризик переїсти під час трапези і після неї.

  • Бобові

Завдяки вмісту в них гормону холецистокініну у вас знижується апетит, а значить - ви наїдаєтеся швидше і меншою кількістю.

Включіть в свій раціон перераховані вище дари природи і відчуєте різницю, запевняє нутриціолог.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чи корисно пити келих вина перед сном.

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