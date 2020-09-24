Зливи і холод накриють Україну: погода раптово зіпсується у всіх областях

Погода в Україні зовсім зіпсується в неділю, 27 вересня. Синоптики прогнозують різке зниження температури, сильні дощі та зливи майже у всіх областях країни.

За даними Українського гідрометцентру, 27 вересня на сході очікуються короткочасні дощі та зливи. Сухо буде тільки в Луганській області. Нічна температура повітря складе +12 +15 градусів, вдень очікується від +20 до +24 градусів.

В південних областях пройдуть дощі, місцями сильні; посилення вітру до штормових поривів. Вночі від +15 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +21 +24 градусів. У Криму короткочасні дощі, вночі +15 +17 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

На півночі України температура повітря впаде і пройдуть сильні дощі, вітер, штормовий. Вночі в регіоні +14 +16 градусів, вдень від +18 до +20 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, місцями можливі грози. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +12 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +14 +18 градусів.

В центральній частині країни йтимуть дощі, місцями сильні. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень очікується від +19 до +22 градусів.

У Києві 27 вересня буде йти дощ, вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі +16 +18 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

Карта погоди в Україні на неділю, 27 вересня

Тим часом у п'ятницю, 25 вересня, в Україні очікується сонячна і тепла погода, невеликі короткочасні дощі пройдуть лише на Прикарпатті та Закарпатті.

На сході країни сухо і сонячно, вночі +8 +12 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів.

У південних областях невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря складе +12 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів. У Криму сухо, вночі +14 +16 градусів, вдень +24 +26 градусів.

У північних областях без опадів, сонячно. Вночі +9 +11 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На заході країни сухо і сонячно, невеликі короткочасні дощі пройдуть в Ужгороді та Івано-Франківську, на решті території – без опадів. Температура повітря вночі становитиме +10 +13 градусів, вдень від +23 до +26 градусів.

В центральній частині країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі +8 +11 градусів, вдень +25 +27 градусів.

У Києві 25 вересня буде сухо і сонячно. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 25 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про те, яка погода буде в Україні взимку.

А також розповідали про те, що в Україні спрогнозували ще два бабиних літа цієї осені.