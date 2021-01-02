Любовний гороскоп 2021: детальний прогноз для кожного знака Зодіаку

Любовний гороскоп на 2021 року для всіх знаків Зодіаку розповість про найбільш вдалі періоди в амурній сфері для кожного з нас. Астролог розповіла, що чекає всіх представників зодіакального кола - як сімейних, так і самотніх - у році Білого металевого Бика.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Овен

У лютому-березні можуть бути закоханості, які затьмарять розум, але будьте акуратні, позаяк велика ймовірність розчарувань, обманів і зрад. Сприятливий час для знайомств буде з кінця червня і до самого вересня, щоб знайти собі гідного партнера. Для сімейних Овнів непростий період сварок і деяких розладів у родині очікується з березня по травень. Для зачаття дітей найбільш сприятливий час буде червень-липень.

Телець

Протягом року подбайте про здоров'я своїх батьків та частіше відвідуйте їх, бо може бути погане самопочуття або травми у одного з них. Самотні Тельці мають всі шанси цього літа знайти кохану людину. Для розв'язання сімейних питань і зачаття найкращим виявиться липень і серпень, але також в цей період можуть бути і сварки на ґрунті ревнощів.

Близнюки

У травні і червні можуть бути серйозні розборки з партнером по шлюбу або по бізнесу. Будьте менш емоційні і підходьте до справи з холодним розумом, оскільки розбіжності можна довести до судів і розділів майна. Якщо вам хочеться бурю емоцій, романтичних побачень і нових зустрічей, то активно придивляйтеся до протилежної статі в серпні і вересні. Можливі інтриги і романи з колегами в жовтні і листопаді, хтось там точно до Вас небайдужий.

Рак

Січень, квітень і липень підійдуть для того, щоб зняти рожеві окуляри і розв'язати спірні питання зі своїм партнером, чітко висловити свої бажання, чого ви хочете насправді від стосунків. Ці місяці яскраво покажуть вам, що за людина поруч з вами. Яскраві події, любов і романтичні побачення відбудуться у другій половині року - з вересня по грудень. В цей період є можливість зустріти рідну душу і близьку по енергетиці людину.

Лев

Багато лев і левиць у цьому році зможуть оформити свої стосунки або укласти вигідний шлюбний контракт. Січень і лютий будуть дуже насиченими у плані емоцій. Швидше за все вам доведеться зробити вибір до березня. Оскільки багато часу ви будете проводити на зустрічах, то саме тут можуть виникнути серйозні стосунки: у лютому, травні, червні і жовтні. В листопаді і грудні можлива нездорова атмосфера вдома, доведеться займатися домашніми справами або доглядати за родичами.

Діва

Січень може початися з численних побачень і любовних пригод, для вибору вам буде наданий не один кандидат для відносин. Найбільш вдалими і щасливими в особистому житті буде перша половина року - з січня по червень. А от починаючи з листопада і до наступного року можуть початися проблеми: зради, любовні трикутники, розставання, сварки, розлучення і розділи майна.

Терези

У цьому році ви можете розраховувати на подарунки та виконання різного роду зобов'язань з боку своїх партнерів і коханців. Лютий і серпень буде відзначений сильними почуттями. Спільні поїздки в січні і липні принесуть масу приємних вражень. Знайомства, початок відносин плануйте на січень, лютий та квітень.

Скорпіон

У січні-березні, вересні-листопаді можуть бути конфліктні ситуації в домі, сім'ї, розділи майна в результаті розлучення, конфлікти через захоплення на боці, з дітьми або спірні питання через дітей, розчарування і засмучення в коханні. У травні і червні гарний час, щоб піти на компроміс або зустріти свою людину. В цей період буде багато знайомств як особистих, так і ділових. Спільні поїздки у червні і серпні зміцнять відносини або дадуть новий виток почуттям. Цілий рік буде високий шанс зачати дитину, якщо ви цього не хочете, то потурбуйтеся про контрацепцію.

Стрілець

З січня по березень вам будуть заважати домашні клопоти, різного роду занепокоєння, негативна інформація, пов'язана з дітьми або членами сім'ї. Також несприятливий період для навчання дітей, розваг і захоплень будь-якого роду. З березня по липень велика ймовірність зіткнутися зі зрадою партнера або самому бути вирахуваним. У цей період можуть бути сварки по справі й без, скандали в сім'ї, з родичами, спори з приводу поділу майна, конфліктні ситуації з нерухомості з партнером або посередником. У квітні, серпні та листопаді ймовірні сильні почуття, перспективні знайомства і натхненна закоханість.

Козеріг

З січня може бути неспокійна обстановка в сім'ї, і вам захочеться потонути в ілюзіях пристрасті на стороні. До середини березня ви будете захоплені романтичними розвагами, бажанням відвідувати світські заходи та вечірки. Але можливі й неприємності в любовній сфері, сварки з дітьми або коханими через нестриманість, нетерпимість, ревнощі, грубість. У жовтні-листопаді велика ймовірність зіткнутися з обманом у питаннях партнерства, у листопаді відбудеться розрив. Цікаві знайомства можуть бути з березня по липень в поїздках, відрядженнях, конференціях та освітніх заходах, виставках, закладах громадського харчування та спортивних клубах або марафонах.

Водолій

Січень, березень-червень будуть насиченими у плані відносин і закоханостей. У січні - таємні захоплення та агонія кохання, в березні - в поїздках, в червні - ймовірність службових романів. А ось у липні-вересні час подумати про сімейні стосунки і домовленості, буде можливість створити свою сім'ю або налагодити сформовані відносини в шлюбі. Для зачаття підійде період з лютого по травень.

Риби

З січня по квітень можуть бути неприємності, негативна інформація з боку або з приводу ваших родичів, так само зради, наклеп і обмани. Лютий, червень, серпень, жовтень - сприятливі для того, щоб зустріти свою людину і побудувати з нею натхненні стосунки. У червні і вересні можуть бути несамовиті скандали з коханими, в родині або з партнерами по бізнесу.

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