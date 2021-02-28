Малюк змінює все: нутриціолог розповіла, як налагодити стосунки в парі після появи дітей

"Ви знаєте, що 70% пар відчувають складнощі у відносинах у перший рік життя малюка? Безумовно, поява нової людини в сім'ї завжди змінює дуже багато параметрів звичного життя.

Часто чоловіки чують, що з появою дитини в родині не буде більше пристрасного сексу. Дружини часто переживають, що зміниться їхнє тіло - і це вплине на ставлення до них їхніх чоловіки. Часто бувають ситуації, коли жінки погоджуються на близькість до того, як вони готові, щоб підтримати відносини...", - розповіла Андрєєва.



Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Як налагодити стосунки з чоловіком після появи малюка?

Надя радить обом партнерам опрацювати і відчути нові ролі. Дуже важливо не намагатися бути тими, ким ви були до появи дитини в родині, порадила Андрєєва.

Також зверніть увагу, що на тлі недосипу і емоційного стресу люди реагують один на одного більш гостро. Андрєєва порадила бути більш терплячими один з іншим.

Надя зазначила, що серед пар дуже високий відсоток розлучень спостерігається в перший рік після народження малюка. Зате пари, які пережили ці часи, стають більш міцними.