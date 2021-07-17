Марічка Падалко та Лідія Таран захопили вчинком прямо на роботі

Падалко, яка хворіла на коронавірус майже рік тому, зробила першу дозу щеплення CoronaVac виробництва Sinovac, а Таран (хворіла взимку) - Pfizer-BioNTech.

Як зазначила Марічка, в її родині з COVID-19 зіткнулися троє з п'яти членів - молодшу дочку і чоловіка хвороба обійшла.

"Сам коронавірус перенесла терпимо, але з того часу частіше почали боліти суглоби. Постійно тепер роблю вправи ЛФК", - розповіла телеведуча про хід своєї хвороби.

Падалко зізналася, що намагається жити "за правилами цивілізованого світу".

"Якщо "суспільний договір" говорить про те, що від пандемії нас врятує вакцинація, я його дотримуюся. Тим більше, на мені відповідальність як на ведучій новин. Я не можу дозволити собі розповідати про одне в ефірі, а в житті робити інше", - наголосила ведуча.

Марічка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Марічка також сказала, що коли прийшла її черга вакцинації, в наявності був CoronaVac.

"Він мене цілком влаштовує. Більше того, я би його і обрала, якби було кілька варіантів. По-перше, він легко переноситься. Я суджу по колегах і знайомих, яким кололи різні вакцини. CoronaVac і AstraZeneca зроблені за старою технологією, знайомою нашому організму з дитинства. Pfizer і Moderna - абсолютно нові", - каже вона.

Падалко додала, що в її оточенні вже майже всі були вакциновані. Зокрема, її 74-річний батько прищепився у сімейного лікаря CoronaVac, а 66-річна мама в університеті отримала першу дозу Pfizer.

"В моєму оточенні заперечувати необхідність і важливість вакцинації від коронавірусу вважається дурним тоном. Хоча переживання щодо реакції на вакцини були в усіх. Мені здається, що люди найбільше орієнтуються на знайомих чи людей, яким вони довіряють, ніж на державні інституції", - сказала зірка "1+1".

Лідія Таран також жодного дня не вагалася щодо доцільності щеплення проти COVID-19.

Лідія Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Пішла і зробила не вагаючись. Після цього нічого мене не бентежило. Я працюю на телебаченні, тому знаю про ситуацію в Україні і світі щодо COVID-19 краще, ніж будь-яка пересічна людина. Мені не треба було збирати думок і щодо того, якою вакциною робити - я майже кожного дня розповідаю про це з екранів телевізорів. Я робила Pfizer тільки через те, що коли прийшла до лікаря, саме ця вакцина була у наявності", - розповідає телеведуча новин.

Вона додала, що після щеплення відчувала себе так само як і до.

"Просто з'явилось щеплення, яке, сподіваюсь, мене убезпечить, і сертифікат, з яким, сподіваюсь, я колись виїду за кордон. В моєму оточенні немає тих, хто відмовляється від щеплення, навпаки, майже всі мої друзі і знайомі вже щеплені. Але хто рефлексує, чи побоюється якихось ускладнень після вакцинації, повинен пройти цей шлях сам, я не нав'язую своєї думки", - говорить Таран.

Лідія Таран на своєму досвіді знає, що таке хворіти на COVID-19 (фото: instagram.com/lidiyataran)