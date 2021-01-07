Марс в Тельце будет бешеным и агрессивным: астролог предупредила об опасностях в январе

Январь 2021 года станет мощным, активным и даже агрессивным месяцем. Расслабляться будет некогда и стоит использовать этот период для карьерных достижений и бизнеса.

Прогноз на первый месяц зимы составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она предупредила об опасностях, которые подстерегают в январе.

"Январь предстоит быть мощным, активным и даже агрессивным. Это благоприятно для карьерных достижений и бизнеса, но неблагоприятно для здоровья, экстрима и слабонервных людей. Поэтому готовьте свои нервишки и запасайтесь валерьянкой, потому что эмоции будут литься через край", - спрогнозировала астролог.

С 7 января начнется Марс в Тельце, и это событие затянется на целый месяц. Этот период прекрасно подходит для развития и продуктивной деятельности, искусства, ручного труда, пластической хирургии, салонов и косметологии. Однако астролог предупредила, что Марс в Тельце очень любит деньги, но не любит напрягаться. Поэтому все действия будут распределяться так, чтобы при минимуме усилий был максимальный результат.

"Вообще Марс в Тельце спокойный и уравновешенный, но так как он будет поражен Юпитером, Сатурном и Ураном, то люди будут иметь невероятно твердолобый и упрямый нрав, при сопротивлении или встрече с какими-либо препятствиями будут становиться бешеными и моментально впадать в гнев и устраивать скандалы", - добавила Арина.

А после 25 января Марс образует квадратуру к Юпитеру, и необузданные стремления могут привести к плачевным последствиям. Арина Артуровна порекомендовала подавлять в себе любое стремление взять на себя больше, чем вы в состоянии реализовать. Также стоит избегать задач, для осуществления которых у вас не хватит навыков или опыта.

"Не рискуйте, если вы не можете позволить себе потерю. Если же вы будете хладнокровны, то преодолеете все физические препятствия, возникшие на пути. Даже если победа будет не такой, какой она представлялась вам, вы не уйдете с пустыми руками. Затруднения так же вызовет Марс, пораженный Сатурном до 25 января, так как этот аспект ненависти и хладнокровного убийцы. В умелых руках он работает очень феерично и устраняет конкурентов и решает непреодолимые ситуации. Для реализации понадобится тщательная подготовка, планирование и организация — либо с вашей стороны, либо со стороны окружающих. Так же на протяжении января вас будет бить разрядом 220 вольт – Марс в соединении с Ураном. Будьте готовы к неожиданным поворотам, ситуациям и подаркам - как приятным, так и не очень, все будет исходить от вашей предыстории. Будет наблюдаться общая неуравновешенность, резкие перепады в активности, неуправляемость и непредсказуемость в поведении. Резкая перемена планов, конфликты, разногласия с друзьями. Неожиданные аварийные ситуации на дорогах, дома и поломки техники. А с другой стороны - неожиданное разрешение старых проблем. Аспект хорош для людей, занимающихся в сферах IT, энергетики, политики и общественными организациями", - спрогнозировала астролог.

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