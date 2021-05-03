Як прибрати вушка на ногах: Аніта Луценко дала прості, але ефективні поради

Багато хто мріє від нього позбутися, і це цілком реально, розповіла Аніта, але для того, щоб мати стрункі гладкі ноги, доведеться потрудитися.

Гладкі красиві ноги без жиру (фото: pexels.com)

Як позбутися від вушок на ногах

1. "Балансуємо харчування: більше овочів, білка, ягід, каш, корисного жиру, різноманітне харчування. Менше смаженого, солодкого, одноманітності, солодких напоїв і майонезу з маргарином.

2. Йдемо на масаж, якщо немає варикозу або зірочок. Добре робити загальний або антицелюлітний. Але без синців. Робимо 5 сеансів і, якщо нічого не змінилося, міняємо майстра. Другий пункт без першого не дасть результату.

3. Скраб, самомасаж. Самі в душі звертаємо на цю зону увагу в хорошому плані.

4. Самомасаж ролером. Буде болісно, за шкалою 10 балів (до 6 допускаємо). Катаємо бокову, передню і задню поверхню стегон.

5. Тренуватися: силові, пробіжки, танці, розтяжки.

6. Ніяких переїдань. Нові запаси у вигляді надлишку їжі і нестачі руху не підкидаємо.

7. Відключаємо режим наївності і чекаємо результатів не на завтра, а через 2 тижні приблизно! І вони будуть. Головне - не забути зробити виміри і фото до", - порадила Аніта.