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Як прибрати вушка на ногах: Аніта Луценко дала прості, але ефективні поради

Автор: Тетяна Турчанікова

Жирок на ногах, який називають "вушками", не небезпечний не організму, на відміну від жиру в животі. Це просто "льох", в якому лежать запаси на чорний день.

Про це у своєму Instagram написала фітнес-тренер Аніта Луценко.

Багато хто мріє від нього позбутися, і це цілком реально, розповіла Аніта, але для того, щоб мати стрункі гладкі ноги, доведеться потрудитися.

Гладкі красиві ноги без жиру (фото: pexels.com)

Як позбутися від вушок на ногах

1. "Балансуємо харчування: більше овочів, білка, ягід, каш, корисного жиру, різноманітне харчування. Менше смаженого, солодкого, одноманітності, солодких напоїв і майонезу з маргарином.

2. Йдемо на масаж, якщо немає варикозу або зірочок. Добре робити загальний або антицелюлітний. Але без синців. Робимо 5 сеансів і, якщо нічого не змінилося, міняємо майстра. Другий пункт без першого не дасть результату.

3. Скраб, самомасаж. Самі в душі звертаємо на цю зону увагу в хорошому плані.

4. Самомасаж ролером. Буде болісно, за шкалою 10 балів (до 6 допускаємо). Катаємо бокову, передню і задню поверхню стегон.

5. Тренуватися: силові, пробіжки, танці, розтяжки.

6. Ніяких переїдань. Нові запаси у вигляді надлишку їжі і нестачі руху не підкидаємо.

7. Відключаємо режим наївності і чекаємо результатів не на завтра, а через 2 тижні приблизно! І вони будуть. Головне - не забути зробити виміри і фото до", - порадила Аніта.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, як звузити талію.

Читайте також: поради Аніти Луценко, які тренування не можна виконувати при варикозі.

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