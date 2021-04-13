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Маст-хев сезону весна-літо 2021: стиліст розповіла, з чим носити спортивні костюми

Автор: Lite

Спортивні костюми до недавнього часу були одягом виключно для занять спортом. А сьогодні надіти такий костюм і піти на прогулянку, в університет, в кіно, зустрітися з друзями - звичайна справа. І все тому, що спортивні костюми 2021-2022 - маст-хев гардеробу.

Про це у своєму Instagram розповіла професійний іміджмейкер Аліна Некіпєлая.

При виборі спортивного костюма Аліна порадила звернути увагу на колірну гаму і модель, а також розповіла і показала, з яким одягом костюм можна поєднати.

Колірна гамма спортивного костюму

В цьому сезоні вибирайте спортивні костюми в пудровом, небесному, м'ятному, лимонному, бежевому, світло-сірому, ліловому кольорі, вони зроблять образ дівчат і жінок неймовірно чуттєвим і легким, такі моделі завжди виглядають ніжно і мило.⠀

Також важливо вибрати відтінок, який буде відповідати вашому колориту зовнішності.

Модель спортивного костюма⠀

На сьогоднішній день актуальними залишаються моделі в стилі оверсайз, трикотажні, з різним фасоном штанів і самих верхів.⠀

З чим носити спортивний костюм

Спортивні костюми в сезоні весна-літо 2021 Аліна радить поєднувати з абсолютно різноманітним верхнім одягом. На колажах вона демонструє разліние луки, які, при бажанні, можна повторити.

  • З пальто

  • З картатою сорочкою

  • З піджаком-оверсайз

  • З шарфом і светром

  • З тренчем

  • З кардіганом

  • З коротким пуховиком

  • З шкіряною курткою і кедами

Нагадаємо, що фешн-блогер показала, які головні убори в тренді в 2021 - повний гід, від панами до хустки.

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