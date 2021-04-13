Маст-хев сезону весна-літо 2021: стиліст розповіла, з чим носити спортивні костюми

При виборі спортивного костюма Аліна порадила звернути увагу на колірну гаму і модель, а також розповіла і показала, з яким одягом костюм можна поєднати.

Колірна гамма спортивного костюму

В цьому сезоні вибирайте спортивні костюми в пудровом, небесному, м'ятному, лимонному, бежевому, світло-сірому, ліловому кольорі, вони зроблять образ дівчат і жінок неймовірно чуттєвим і легким, такі моделі завжди виглядають ніжно і мило.⠀

Також важливо вибрати відтінок, який буде відповідати вашому колориту зовнішності.

Модель спортивного костюма⠀

На сьогоднішній день актуальними залишаються моделі в стилі оверсайз, трикотажні, з різним фасоном штанів і самих верхів.⠀

З чим носити спортивний костюм

Спортивні костюми в сезоні весна-літо 2021 Аліна радить поєднувати з абсолютно різноманітним верхнім одягом. На колажах вона демонструє разліние луки, які, при бажанні, можна повторити.

З пальто

З картатою сорочкою

З піджаком-оверсайз

З шарфом і светром

З тренчем

З кардіганом

З коротким пуховиком