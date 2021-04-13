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Маст-хэв сезона весна-лето 2021: стилист рассказала, с чем носить спортивные костюмы

Автор: Lite

Спортивные костюмы до недавнего времени были одеждой исключительно для занятий спортом. А сегодня надеть такой костюм и пойти на прогулку, в университет, в кино, встретиться с друзьями - обычное дело. И все потому, что спортивные костюмы 2021-2022 - маст-хэв гардероба.

Об этом в своем Instagram рассказала профессиональный имиджмейкер Алина Некипелая.

При выборе спортивного костюма Алина посоветовала обратить внимание на цветовую гамму и модель, а также рассказала и показала, с какой одеждой и обувью их можно совместить.

Цветовая гамма спортивного костюма

В этом сезоне выбирайте спортивные костюмы в пудровом, небесном, мятном, лимонном, бежевом, светло-сером, лиловом цвете, они сделают образ девушек и женщин невероятно чувственным и легким, смотрятся нежно и мило.⠀

Также важно выбрать оттенок, который будет соответствовать вашему колориту внешности.

Модель спортивного костюма⠀

На сегодняшний день актуальными остаются модели в стиле оверсайз, трикотажные, с разным фасоном брюк и самих верхов.⠀

С чем носить спортивный костюм

Спортивные костюмы в сезоне весна-лето 2021 Алина советует сочетать с совершенно разнообразной верхней одеждой - на коллажах она демонстрирует разлиные луки, которые, при желании, можно повторить.

  • С пальто

  • С клетчатой рубашкой

  • С пиджаком-оверсайз

  • С шарфом и свитером

  • С тренчем

  • С кардиганом

  • С коротким пуховиком

  • С кожаной курткой и кедами

Напомним, что фешн-блогер показала, какие головные уборы в тренде в 2021 - полный гид, от панамы до платка.

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