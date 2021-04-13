Маст-хэв сезона весна-лето 2021: стилист рассказала, с чем носить спортивные костюмы

При выборе спортивного костюма Алина посоветовала обратить внимание на цветовую гамму и модель, а также рассказала и показала, с какой одеждой и обувью их можно совместить.

Цветовая гамма спортивного костюма

В этом сезоне выбирайте спортивные костюмы в пудровом, небесном, мятном, лимонном, бежевом, светло-сером, лиловом цвете, они сделают образ девушек и женщин невероятно чувственным и легким, смотрятся нежно и мило.⠀

Также важно выбрать оттенок, который будет соответствовать вашему колориту внешности.

Модель спортивного костюма⠀

На сегодняшний день актуальными остаются модели в стиле оверсайз, трикотажные, с разным фасоном брюк и самих верхов.⠀

С чем носить спортивный костюм

Спортивные костюмы в сезоне весна-лето 2021 Алина советует сочетать с совершенно разнообразной верхней одеждой - на коллажах она демонстрирует разлиные луки, которые, при желании, можно повторить.

С пальто

С клетчатой рубашкой

С пиджаком-оверсайз

С шарфом и свитером

С тренчем

С кардиганом

С коротким пуховиком